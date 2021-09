Manifestantes detienen el tráfico en el puente Golden Gate de San Francisco en respaldo a inmigrantes

San Francisco.- Este jueves una caravana de vehículos para detener el tráfico en el puente Golden Gate en California, esto en demanda a de protección para las familias inmigrantes.

La manifestación fue organizada por la Coalición del Área de la Bahía para la Justicia Económica y Ciudadanía para Todos, en protesta por las políticas de inmigración de la administración Biden, informó el medio CBS San Francisco.

Al rededor de las 07:00 horas, los manifestantes frenaron sus vehículos justo antes de las 7 am debajo de la torre sur del emblemático puente de San Francisco, con lo que el tráfico que salía de San Francisco quedó embotellado.

Con una enorme pancarta que decía "Anule al parlamentario" que se extendió a lo largo de los carriles que se dirigían a San Francisco, los manifestantes detenía el trafico.

Una nota de prensa de los organizadores dijo que los manifestantes demandaban “que los senadores demócratas actúen de inmediato para proteger a todas las familias inmigrantes”.

Inicialmente, el tráfico hacia el sur fluyó sin problemas, pero entonces se detuvo en el extremo norte del puente, reportó KRON-TV.

Más tarde se reanudó a un ritmo lento. Por su parte, el tráfico con dirección al norte comenzó a moverse lentamente nuevamente alrededor de las 7:45 am, informó The Associated Press.

