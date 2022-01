¡Mano dura! Italia prohíbe usar transporte público a no vacunados contra Covid-19

Actualmente, poco más del 10% de la población mayor de 12 años en Italia no se ha vacunado, alertan las autoridades sanitarias, destacando que son las mismas personas que ocupan dos tercios de las unidades de cuidados intensivos y el 50% de las hospitalizaciones.

En caso de que los mayores de 50 años no acaten la medida de vacunarse, serán multados con 100 euros , mientras que quienes intenten acudir a trabajar sin haberse vacunado recibirán sanciones de 600 a 1,500 euros .

El primer ministro italiano, Mario Draghi , aseguró que las nuevas restricciones son para "proteger a todos los italianos", ya que " gran parte de los problemas de hoy son los no vacunados ".

El gobierno italiano busca reforzar la presión contra las personas no vacunadas al excluirlas de las actividades recreativas o incluso algunas esenciales, como el uso del transporte público.

Ante el aumento de contagios de Covid-19 , el gobierno de Italia endureció las restricciones contra los no vacunados y volvió obligatoria la vacunación para personas mayores de 50 años.

Roma.- El gobierno de Italia prohibió a las personas no vacunadas contra Covid-19 usar el transporte público , así como ingresar a restaurantes, cafés, bares, gimnasios, hoteles y otros establecimientos, endureciendo las medidas contra quienes se oponen a recibir la vacuna.

