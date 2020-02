Maratonista corre 50 km en su casa por miedo al coronavirus VIDEO

China.- Se estima que alrededor de 25 millones de chinos corren regularmente, y un brote de un virus no va a detener eso.

A medida que el país lucha contra el brote de coronavirus, los corredores chinos, incapaces o no dispuestos a abandonar sus pisos, encuentran formas cada vez más creativas de correr en interiores.

Muchos comparten historias chistosas de su carrera bajo techo en línea y sus compañeros corredores obtienen apoyo e inspiración de estas publicaciones.

Hace unos días, un corredor publicó en Weibo un "comentario" de una "carrera" de una persona que hizo en el piso de su familia.

● Pan Shancu����, terapeuta de medicina china y maratonista aficionado de Hangzhou, ha corrido 50km en 4h48:44 en las 6.250 vueltas a un circuito de 8m en su apartamento, durante la cuarentena debido al coronaviruspic.twitter.com/0Zbc1X6hK2 — | Joaquín Carmona | (@Jokin4318) February 13, 2020

“Deslizo mi tarjeta de carrera y comienzo en la cocina, paso por la sala de estar, entro en la habitación de mi hija, el hipódromo de menos de 20 metros de largo tiene hermosos paisajes y a mi izquierda los ronquidos de mi esposo me están animando, té de bayas de goji de la mesa de la sala de estar es mi suministro nutricional a mitad de camino, a la derecha, los hombres guapos y las mujeres hermosas en la televisión me saludan y me animan ”, escribió el corredor.

Esta es una batalla silenciosa. Puse una ráfaga de velocidad y potencia en el balcón. El veredicto de mi esposo es que tengo problemas psicológicos .

Pero el héroe actual de la comunidad de corredores chinos es Pan Shancu, de Hangzhou. Pan trabaja como terapeuta de salud de la medicina china y es un conocido maratonista aficionado con una mejor marca personal de dos horas y 59 minutos.

Atrapado en su departamento, recientemente ejecutó 6.250 bucles en una habitación. "No he estado afuera por muchos días, ¡hoy no puedo soportar sentarme más!" el escribio.

Este hombre llamado Pan Shancu completó 66 km dentro de su apartamento en China. El mismo estuvo dando vueltas por las habitaciones de su casa por 6 horas, 41 min. Se indica realizó el recorrido al no poder salir a entrenar por el coronavirus que se experimenta en China. pic.twitter.com/OR5YEopT3z — Maratonespr.com (@maratonespr) February 15, 2020

"¡Vamos a dar vueltas alrededor de las dos mesas de masaje en la habitación, entonces! Sí, una vuelta es de aproximadamente 8 m. Corrí 50 km, lo hice en 4:48:44, sudaba por todos lados, ¡se siente genial! ".

En su publicación de Weibo, incluyó un video de sí mismo corriendo y una captura de pantalla de una aplicación en ejecución que indica el tiempo y la distancia como prueba.

Las hazañas de Pan se volvieron virales rápidamente, acumulando casi 26,000 lecturas con docenas de corredores comentando.

"Pensé que era solo yo haciendo esta loca carrera en interiores", dijo el primer comentario.