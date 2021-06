Marcelita nació con el corazón fuera de su cuerpo, familia pide ayuda para salvarla

Guatemala.- Marcelita una bebé de Guatemala nació con el corazón afuera de su cuerpo debido a una malformación, por lo que su familia pide ayuda para poder operarla y de esta forma le acomoden el órgano en el lugar donde debe de ir.

Lo que padece la bebé es una malformación llamada Ectopia Cordi, cuando nació los médicos no le daban ninguna esperanza de vida, creían que no iba a sobrevivir y que no podría respirar por su cuenta, pero la pequeña les demostró lo contrario.

Ahora sus padres piden apoyo para recaudar 250 mil dólares para pagar una cirugía para corregir la malformación, la cual no es posible realizar en Guatemala por lo que tiene que ser llevada a Estados Unidos.

Se enteran del problema de la bebé Marcela

El embarazo que llevó Isabel, madre de la bebé, fue de alto riesgo, a pensar de eso ningún médico detecto que su hija venía con una anomalía, eso lo supieron hasta que nació.

Cuando Isabel dio a luz el doctor le dijo que la bebé venía con una malformación y que se prepararan porque no tenía ninguna esperanza de vivir, cuando la madre escuchó eso creía que todo era una mentira ya que durante los nueve meses no le dijeron nada.

Familiares de la bebé Marcela buscan apoyo para poderla operar/Foto: FB

A los dos días de dar a luz Isabel fue dada de alta mientras que la bebé se tuvo que quedar en el hospital, por lo que ella decidió hacer oración para su pequeña, a la cual nombró Marcela, fuera fuerte y pudiera sobrevivir.

A la madre de Marcela le decían que si era desconectada del ventilador mecánico iba a morir, pero no fue así, la bebé respiró por su mismo, los doctores se asombraron por la fuerza de la niña.

La vida de la pequeña Marcela sigue estando en peligro y necesita una operación la cual debe ser realizada en Estados Unidos por lo que su familia busca juntar 250 mil dólares, por lo que muchos amigos y familiares han hecho varias campañas para recaudar fondos.

Si deseas apoyar puedes hacerlo donando al numero de cuenta del banco Banrrural 3152019301 o al banco Well Fargo de EU con número de cuenta 5792181025 No. Ruta: 051400549, o puedes comunicarte con la mamá de Marcela al (502) 32057670.