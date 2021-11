María Antonia fue encarcelada 12 años acusada de matar a su esposo, pero era inocente

Argentina.- Una mujer llamada María Antonia Gauna pasó 12 años en una prisión de Argentina acusada de asesinar a su esposo, hasta que finalmente se comprobó su inocencia ante la justicia, por lo que ahora deberá ser indemnizada con 7 millones de pesos argentinos.

En 2008 María Antonia, que se desempeñaba como maestra en la ciudad de Arequito de la provincia de Santa Fe, Argentina, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su marido, el agricultor Omar Carlos Bartorelli.

El hombre fue encontrado con ocho puñaladas en el jardín de su vivienda el 6 de febrero de 2005, y junto a él se hallaba su esposa, que quedó malherida e inconsciente. Sin embargo, fue inculpada del crimen y el juez dio por cerrado el caso al condenarla por el delito de homicidio calificado.

Después de que Mariana había pasado 10 años en la cárcel, peritajes médicos comprobaron que las heridas que sufrió no pudieron haber sido provocadas por ella misma, sino que alguien más la atacó, con lo que se logró comprobar que la mujer era inocente y el caso dio un giro.

Tras permanecer casi 12 años tras las rejas, la mujer finalmente recuperó su libertad en 2016 y denunció a la provincia de Santa Fe por condenarla injustamente, lo que ha desembocado en que tendrá que recibir una indemnización millonaria.

El pasado 15 de noviembre, el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontactual N°2 de Rosario dictó la sentencia en la que resolvió que María Antonia fuera indemnizada con 7 millones de pesos argentinos (más de 1.4 millones de pesos mexicanos) por daños y perjuicios.

"La mujer fue privada de su libertad a consecuencia de resoluciones judiciales, siendo declarada absuelta casi 12 años después de encontrarla la Corte Suprema de Justicia inocente del delito por el que fuera condenada", señaló el Tribunal.

María Antonia Gauna fue condenada a cadena perpetua acusada de matar a su marido, pero era inocente. Foto: Especial

Sobre lo ocurrido el día que su esposo fue asesinado, la mujer acusa a un cuñado del hombre, conocido como "Pirulo", como el responsable, y asegura que nunca fue investigado pese a que ella lo mencionó a las autoridades desde el principio.

"La noche el crimen volvimos de cenar, me bajé en mi casa y mi marido fue a guardar el auto a una cochera, a una cuadra. Cuando entré a mi casa me encontré con una persona encapuchada con un arma. Cuando me redujo, me di cuenta que era Pirulo, el cuñado de mi marido. El tipo me pedía plata, yo le di lo que tenía", relató Gauna.

Añadió que cuando llegó su esposo, el ladrón les robó el dinero, les dio algo de beber y los obligó a acostarse. Cuando ella despertó, se encontraba en el hospital y su marido había muerto.

"Este sujeto está en Arequito usurpando mi casa y explotando el campo de mi marido. Este fue el móvil del crimen. La impunidad de este caso es insólita", señaló María Antonia.