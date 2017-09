María, el huracán más peligroso de la historia

Puerto Rico.- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró hoy que el huracán María, que se espera llegue mañana a la isla, es "probablemente el más peligroso de la historia moderna" del territorio caribeño.

Se trata de "un peligro extremo" y va a "impactar en todo Puerto Rico" con una "violencia que no hemos visto en varias generaciones", dijo Rosselló en una conferencia de prensa con representantes de su gobierno y de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead) de la isla.

El gobernador también pidió que abandonen sus casas aquellos que viven en zonas inundables, tienen casas de madera o tejados de zinc.

"Si con el huracán Irma de hace dos semanas no se inundó ahora si. Si no estamos seguros, nuestra vida corre peligro. Las propiedades se pueden arreglar, las vidas no se pueden sustituir", dijo, a la vez que se comprometió a que se realizará una reconstrucción rápida de los daños.