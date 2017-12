Mariela: Me arruinó la vida,quedé inválida y casi me muero

Buenos Aires, Argentina.- Nunca pensó en las consecuencias que podría traerle una liposucción de abdomen. En la actualidad concientiza a jóvenes para que no se realicen esta práctica que es muy común que se practique, sobre todo en las chicas más jóvenes.

El pasado 6 de juinio, Mariela Ayala cumplió los 31 años y quiso como regalo una liposucción de abdomen, con transferencia a glúteos, lo que casi le quita la vida, sin embargo sufrió una gran tragedia: perdió una de sus piernas.

Antes de tomar la decisión, Mariela acudió a un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, quien terminó convenciéndola de realizarse la operación.

Sin embargo, a los pocos días debió asistir de urgencia a la guardia del Hospital Churruca, por fuertes dolores en la espalda y allí descubrieron una enorme infección en su cuerpo, que obligó a los médicos a realizar una amputación infracondilea (es decir, a la altura de la tibia).

El principal acusado por parte de la paciente y de su abogado es el cirujano plástico que efectuó la operación en el quirófano de un instituto de Colegiales. Por la intervención, Mariela había abonado la suma de 30.000 pesos, una cifra mucho menor a lo que sale esta operación, según expresó su defensor.

“Me dio un recibo por una parte que fue la que aboné con tarjeta, del saldo en efectivo no tengo comprobante”, explicó Ayala.

De acuerdo con información de Crónica, la joven, que hoy vive con su pareja y está intentando superar esta tragedia, pidió “justicia” e hizo hincapié en “advertir a otras mujeres que tengan cuidado dónde se tratan, porque lo barato sale caro”.

Internación

A pocos días de la operación, Mariela señala que todos los cuidados que le señaló el médico los hizo al pie de la letra.

“Había hecho todo como el doctor me dijo. Empecé a sentirme mal, se me hincharon las piernas y me dolía muchísimo la espalda”, señaló la joven.

En el Hospital Churruca, los doctores detectaron la infección, por lo que “estuve en coma diez días y ellos decían que no podía salir con vida, les decían a mis papás que se despidieran, porque no pasaba la noche. Eso pasó tres veces”.

Afortunadamente Mariela logró sobrevivir, aunque se despertó el 4 de julio con el peor de los panoramas. “Fue horrible, parecía una película de terror. No entendía nada. Ver el espacio que me faltaba del otro lado de la pierna... Tuvieron que venir las enfermeras, porque me agarró un ataque”.

Actualmente, Mariela está con“tratamientos psicológicos, psiquiátricos y con rehabilitación”.Aunque, a pocos meses de haber pasado por esta experiencia, “mi vida cambió el triple o más. Me cuesta demasiado adaptarme. Estoy usando una prótesis especial que me dieron en el hospital”, sostuvo la mujer entre lágrimas.

Primer viaje solita en bondi ���� pic.twitter.com/IQEoj0tdMN — Mariela Ayala (@Mariela32788732) 11 de diciembre de 2017

Impotencia

Y el dolor que le genera esta situación hace que hasta se culpe por lo que pasó. “Por caprichosa, por querer hacerlo en el momento e ir al médico que tenía el turno más cercano”, se recriminó. “Esto es una muestra que lo barato sale caro” reiteró.

“Sinceramente me arruinó la vida, física y psicológicamente. Quedé inválida y casi me muero”, cerró Mariela Ayala acusando al profesional que le realizó la intervención.