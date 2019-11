Mariela fue separada de su madre al nacer en Guatemala y vendida en Bélgica

Bruselas.- Era una noche de diciembre de 2017. Coline Fanon se disponía a dormir con sus hijos en su vivienda en Bruselas, Bélgica, cuando al revisar su Facebook encontró un mensaje que le dio un vuelco a su corazón.

Se trataba de un mensaje de su madre biológica, de quien fue separada cuando era bebé en un hospital de su natal Guatemala para luego ser vendida en Bélgica, señala la cadena Telemundo.

Mi amor lindo, soy tu madre. Créeme que siento que se me para el corazón. Me engañaron al decirme que tú habías muerto", le escribió la mujer.

Coline Fanon, la protagonista de esta brutal y conmovedora historia, creció en las Ardennes, una región ubicada entre bosques y montañas al sureste de Bélgica. En 1987, con apenas 11 meses de edad, fue adoptada por un matrimonio belga, los Fanon. Su lengua materna fue el francés.

Pese a que tuvo una infancia feliz, al llegar a la edad de 14 años, Coline se cuestionó acerca de sus orígenes, pues al comparar su apariencia con la de su familia era claro que era distinta.

Cuando me miraba en el espejo, veía que yo no me parecía a los demás", recuerda.