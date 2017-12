¿Marihuana en medicamentos para mascotas?

Investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania estudiaron los efectos de los CDB en perros con osteoartritis y prurito, o picor, hasta que la DEA publicó su declaración de política.

"La ambigüedad en este proceso realmente nos ha detenido en seco", dijo Michael DiGregorio, director del centro de ensayos clínicos de la universidad. "Es una investigación que debe hacerse, porque hay muchos productos de CBD".

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, foto AP

Cuando se aclaró que los extractos de CBD de marihuana son medicamentos de la Lista 1, la DEA dijo que estaba asignando un número de código a esas sustancias para rastrearlas mejor y cumplir con los tratados internacionales de control de drogas.

DiGregorio se quejó de que a los investigadores que buscan la aprobación federal para estudiar los productos de CBD se les pide que proporcionen ciertos datos, pero esos datos normalmente no están disponibles hasta que se termine el estudio.

"Si no tiene los datos, no puede obtener el registro para hacer el trabajo", dijo.

En una mañana reciente, Maas se tomó un descanso de ver pacientes de cuatro patas en la Clínica Veterinaria Bend. Con un estetoscopio colgando del cuello sobre matorrales verdes, Maas dijo que sus clientes han informado que los CDB ayudan a aliviar el dolor, la artritis, la ansiedad, la pérdida de apetito, la epilepsia y la inflamación en sus mascotas.

"Desafortunadamente no hay mucha investigación, especialmente en animales, sobre compuestos de CBD", dijo Maas. "La investigación es realmente necesaria para ayudarnos a comprender cómo usar realmente estos compuestos en nuestras mascotas".

La veterinaria Janet Ladyga de la Clínica Veterinaria Blue Sky, también en Bend, dijo que no recomienda los productos de marihuana debido a las incógnitas.

"No tenemos muchas pruebas en este momento, por lo que no conocemos la toxicidad o el perfil de seguridad (...) y no tenemos ninguna buena evidencia que mostrar si es seguro o eficaz", dijo.

El estudio en Colorado State University tiene como objetivo proporcionar algunos datos. Las aproximadamente dos docenas de perros en el estudio de artritis y los 30 en las pruebas de epilepsia reciben aceite de CBD o un placebo. Para el estudio de la artritis, monitores de actividad se adjuntan a los collares de los animales, para determinar si son más móviles cuando están tomando CBD.

La investigadora principal Stephanie McGrath dijo que espera que los resultados sean un trampolín para estudios más largos y más diversos, y que brinden información útil para la medicina humana.

"Todos los medicamentos que tomamos se le dieron primero a un perro", señaló DiGregorio de la Universidad de Pensilvania.

Investigadora principal Stephanie McGrath, foto AP

Mientras tanto, Boothe dijo que tenía todo listo para comenzar su estudio en enero, y estaba esperando la aprobación de las autoridades federales.

"No sé lo que tarda tanto", dijo.