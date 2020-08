Marino de EU condecorado por matar a Bin Laden llama "idiota" el usar mascarilla

Estados Unidos.- El soldado de la Marina que disparó y mató a Osama bin Laden se jactó de no usar una máscara de "idiota" en un vuelo lleno, una aparente burla a un pasajero con la cara cubierta con una gorra de los Marines.

"No soy un p*", tuiteó el ex miembro del SEAL Team Six, Robert O'Neill, de 44 años, junto con una foto de él sonriendo en su asiento.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La única otra persona que aparece claramente en la toma es un anciano que lleva una máscara y un sombrero de la Infantería de Marina de los Estados Unidos.

Los SEAL son grupos tácticos de operaciones militares por su gran eficacia y entrenamiento. AFP

Independientemente de que el pasajero de la Marina con gorra estuviera o no en la toma a propósito, no se podía ocultar el disgusto de O'Neill por cualquiera que llevara máscaras. “China te dijo que usaras una máscara. Mira hacia abajo ... estás usando una máscara. No lo soy ", escribió en una serie de tweets, y también insistió:

"No se equivoquen ... esta 'pandemia' se la envió China ".

¿Recuerdas a los idiotas incompetentes y completos que compraban todo el papel higiénico? Ellos son los que te dicen que uses máscaras ahora, insistió en su diatriba en línea.

AFP

“Sé más sobre la guerra biológica que la mayoría de ustedes. Fuimos entrenados. Estas tontas máscaras no hacen nada. Nada ”, insistió, y agregó que llevar un pañuelo“ hace más daño que bien ”.

"No estoy siendo grosero ... solo les estoy contando hechos", insistió. O'Neill fue el SEAL que disparó tres tiros a la cabeza del líder de Al Qaeda durante una redada ultrasecreta en mayo de 2011 en su escondite en Abbottabad, Pakistán. Su biografía de Twitter dice:

Foto de la burla del Navy SEAL. Twitter

“Le disparé a un tipo famoso. Tres veces." O'Neill, quien se unió a la Marina en 1995, también participó en el rescate en 2009 del capitán de un barco mercante tomado como rehén por piratas somalíes, una misión que fue el tema de la película de Tom Hanks "Capitán Phillips".

También ayudó a rescatar al sobreviviente de un equipo de cuatro hombres atacado en 2005 mientras rastreaba a un líder talibán en Afganistán, que apareció en la película de 2013 "Lone Survivor".

Te puede interesar:

Decomisan en Honduras una lancha que transportó droga procedente de Belice

Bombero llora al ver el gran incendio que destruye el Parque Nacional de California

Apple alcanza un valor en el mercado de 2 billones de dólares