Zuckerberg comparecerá ante panel de Cámara de Representantes de EU

WASHINGTON, 4 abr (Xinhua) -- El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá el 11 de abril ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció hoy el panel.

Facebook ha estado bajo escrutinio luego de que se dio a conocer que la firma de gestión de datos Cambridge Analytica, que fue contratada por la campaña de Trump, pudo tener acceso a información de unos 50 millones de usuarios de la red social sin su conocimiento.

"Esta audiencia será una oportunidad importante para esclarecer las cuestiones críticas de privacidad de los datos de los consumidores y ayudará a todos los estadounidenses a entender mejor lo que ocurre con su información personal en línea", dijeron en un comunicado el presidente del panel, el republicano Greg Walden, y el demócrata Frank Pallone.

Zuckerberg ha expresado su disposición a testificar ante el Congreso. El gigante tecnológico también contrató auditores forenses para que investiguen si Cambridge Analytica aún tiene los datos.

"Esto fue un abuso de confianza y lamento que no hayamos hecho más en su momento", dijo Zuckerberg en anuncios firmados publicados el mes pasado en diarios estadounidenses y británicos. "Tenemos la responsabilidad de proteger su información. Si no podemos, no la merecemos", indicó.