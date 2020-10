Mark Zuckerberg dona 100 millones USD para asegurar transparencia en las elecciones

Estados Unidos.- El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, Priscilla Chan, anunciaron el martes una donación adicional de $ 100 millones para ayudar con la seguridad durante las elecciones en Estados Unidos.

Los fondos apoyarán al Centro para la Tecnología y la Vida Cívica (CTCL) "para asegurarse de que todas las jurisdicciones que necesiten fondos para ayudar a las personas a votar de manera segura puedan obtenerlos", escribió Zuckerberg en una publicación de Facebook el martes.

Entre Covid y la insuficiencia de fondos públicos para las elecciones, existen desafíos sin precedentes para los funcionarios electorales que trabajan para asegurarse de que todos puedan votar de manera segura este año, dijo Zuckerberg.

El mes pasado, la pareja donó $ 300 millones a CTCL, para apoyar a los funcionarios electorales con la infraestructura que necesitan para administrar la votación, incluido el equipo de votación, el PPE para los trabajadores electorales y la contratación de personal electoral adicional.

Falta poco para tener un panorama claro acerca de quién será el ganador de las elecciones. AFP

Center for Tech and Civic Life es una organización sin fines de lucro no partidista que trabaja para "fomentar una democracia más informada y comprometida, y ayudar a modernizar las elecciones estadounidenses", según su sitio web.

Hasta la fecha, 2.100 jurisdicciones electorales locales han presentado solicitudes de apoyo a CTCL, según Zuckerberg.

“Desde nuestra donación inicial, se han presentado múltiples demandas en un intento de bloquear el uso de estos fondos, basadas en afirmaciones de que las organizaciones que reciben donaciones tienen una agenda partidista”, publicó Zuckerberg. Dijo que esas afirmaciones son falsas.

Las cuentas de Trump y los políticos concernientes de comentar las elecciones han recibido miles de comentarios en los últimos días. AFP

Estos fondos servirán a comunidades de todo el país, urbanas, rurales y suburbanas, y están siendo asignados por organizaciones no partidistas.

Mientras tanto, Facebook comenzará a eliminar las publicaciones de negación del Holocausto, revirtiendo su postura de larga data contra la vigilancia del contenido antisemita.

La compañía comenzará a prohibir anuncios que desalienten explícitamente a las personas a vacunarse, dijo el martes la compañía de redes sociales más grande del mundo, ya que también anunció una nueva campaña de información sobre la vacuna contra la influenza.