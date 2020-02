Marruecos salva 14 migrantes, temen que haya otros 14 ahogados

Barcelona, España.- Autoridades marroquíes rescataron a 14 migrantes de un bote que transportaba a 28 personas y naufragó frente a la costa de Sahara Occidental, pero se teme que el resto se hayan ahogado, informó el miércoles el servicio español de rescate marítimo.

El servicio de atención a embarcaciones migrantes en peligro Alarm Phone dijo en la víspera que, de acuerdo con los sobrevivientes, un total de 14 personas murieron al hundirse su bote el lunes frente a la ciudad de Dakhla, Sahara Occidental. Entre los fallecidos hubo dos niños.

El servicio dijo que pudo hablar con algunos de los 14 sobrevivientes, que recibieron ayuda de un barco pesquero antes de que se hiciera cargo la marina marroquí.

La marina no respondió a los pedidos de declaraciones de The Associated Press.

El servicio de rescate español dijo que seguía buscando a 53 personas desaparecidas en otros dos botes migrantes entre las islas Canarias y Sahara Occidental, pero que el mal tiempo dificultaba la operación.

Sahara Occidental es un territorio costero en disputa que Marruecos anexó en 1975.

Las autoridades españolas habían iniciado días atrás la búsqueda de 140 personas desaparecidas a bordo de varios barcos migrantes tras recibir varias alertas el lunes. Las autoridades marroquíes rescataron a 37 personas de un bote el lunes y España rescató a 24 _14 hombres, nueve mujeres y un bebé_ el martes por la noche, dijo el servicio marítimo a la AP.

La peligrosa ruta desde el África noroccidental a las islas Canarias españolas a través del Atlántico norte se ha vuelto una de las preferidas de los migrantes que buscan desesperadamente llegar a tierra europea al acrecentarse los controles en el Mediterráneo occidental entre Marruecos y tierra continental española.

Más de 1.000 migrantes llegaron a las Canarias entre el 1 de enero y el 15 de febrero, comparado con 66 en el mismo período del año pasado, informó el ministerio del Interior español. Al menos 201 personas perecieron en esa ruta en 2019, de acuerdo con la Organización Internacional de Migración.