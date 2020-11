Maryam al-Balushi, la mujer que vive con 500 gatos en casa

Una mujer de Omán además de ser madre también cuida a 500 gatos y 12 perros en su casa. Maryam al-Balushi, que vive en la capital de Muscat, dice que se une a los gatitos mejor que sus homólogos humanos.

Pero no siempre estuvo loca por los gatitos. En 2008, su hijo compró un gato persa que, al principio, Balushi rechazó.

Como muchas madres, me negué a cuidarlo porque no me gustaban los animales y mi hijo no le prestaba mucha atención ni cuidaba de su higiene, dijo la mujer jubilada, de 51 años.