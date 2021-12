Más de 40 muertos y decenas de heridos tras explosión de camión que transportaba gasolina al norte de Haití

Haití.- Más de 40 personas murieron y decenas más resultaron gravemente heridas, luego de que un camión cisterna que transportaba gasolina explotara en la zona Samaria de la ciudad Cap-Haitien, Cabo Haitiano, en el vecino país de Haití, informaron este martes las autoridades locales.

La explosión ocurrió el lunes por la noche en la ciudad de Cap-Haitien, dijo el primer ministro Ariel Henry, y agregó que estaba devastado.

“Se decretarán tres días de duelo nacional en todo el territorio, en memoria de las víctimas de esta tragedia que sufre toda la nación haitiana”, tuiteó.

Henry dijo que su administración estaba desplegando hospitales de campaña en el área para ayudar a los afectados. Decenas de cuerpos yacían en la calle horas después de la explosión mientras una pequeña multitud los rodeaba.

No hubo más detalles disponibles de inmediato. La policía no respondió de inmediato a las llamadas solicitando información.

El vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonord, explicó a medios locales que un centenar de personas estaban tratando de saquear el camión en el momento de la explosión, después de que el vehículo se accidentó en el barrio céntrico de Pont Grand Bois et Samarie pasada la medianoche.

"Seguimos con el recuento" de víctimas, dijo el vicealcalde a la emisora Radio Télévision Caraïbes, subrayando que la cifra de 40 fallecidos es preliminar.

Twitter del primer ministro de Haití Ariel Henry. Foto: Captura

Numerosos heridos estaban siendo atendidos en el suelo de un hospital de Cap-Haitien por la falta de camas, según imágenes que circulaban en redes sociales.

Patrick Almonor, vicealcalde de Cap-Haitien, dijo a The Associated Press que se han reportado al menos 53 muertes y más de 100 heridos luego de la explosión que quemó alrededor de 20 casas cerca del sitio. Dijo que espera que el número de muertes siga aumentando porque aún no se han contado las personas que murieron en sus hogares.

“Es horrible lo que pasó”, dijo. "Perdimos tantas vidas".

Almonor dijo que un hospital local necesita urgentemente más enfermeras, médicos y suministros médicos básicos para ayudar a los heridos.

"Estamos abrumados", dijo una persona identificada como el Dr. Calhil Turenne al periódico Le Nouvelliste.

Dave Larose, un ingeniero civil que trabaja en Cap-Haitien, dijo a The Associated Press que estaba conduciendo cuando vio ambulancias y una multitud de personas reunidas a lo largo de una carretera alrededor de la 1 am.

Dijo que observó cómo algunas personas usaban baldes para recoger gasolina del camión y la calle para llevarla a su casa. La explosión se produjo cuando Haití lucha contra una grave escasez de combustible y la subida de los precios de la gasolina.

“Es terrible por lo que nuestro país tiene que pasar”, dijo Larose.

El ex primer ministro Claude Joseph también lamentó las víctimas y tuiteó: "Comparto el dolor y la tristeza de toda la gente".