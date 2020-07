Más de 85 bebés dan positivo por coronavirus en un condado de Texas

Texas, Estados Unidos.- Según los informes, ochenta y cinco bebés menores de 1 año dieron positivo para el coronavirus en un condado de Texas. Los resultados de la prueba se confirmaron en el condado de Nueces, en la costa del Golfo, a medida que el estado lidia con un aumento en los nuevos casos de COVID-19, informó CNN el sábado.

"Actualmente tenemos 85 bebés menores de un año en el condado de Nueces que dieron positivo para COVID-19", dijo a CNN Annette Rodríguez, directora de salud pública del condado de Corpus Christi Nueces.

Estos bebés aún no han cumplido su primer cumpleaños. Por favor, ayúdenos a detener la propagación de esta enfermedad, dijo.

El condado de Nueces tiene el mayor índice de coronavirus en 14 días.

Texas se encuentra entre las dos docenas de estados que luchan contra el rápido aumento de las infecciones después de reabrir rápidamente sus economías, junto con estados como Florida, Arizona y Oklahoma. El médico forense del condado de Nueces, Adel Shaker, dijo la semana pasada que un bebé de menos de 6 meses murió después de dar positivo por el virus, informó el Texas Tribune.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que los datos muestran que los bebés menores de 12 meses podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19 en comparación con los niños mayores. Pero también dijo que los datos sobre tales casos son "limitados".

Los casos en todo Texas han aumentado rápidamente desde mediados de junio. El estado estableció un récord el jueves cuando reportó más de 15,000 nuevos casos de COVID-19. Casi 326,000 tejanos han dado positivo por el virus y más de 3,800 han muerto hasta el sábado por la noche, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

La infección se dio entre el contacto con el personal de salud y pacientes previamente enfermos. AFP

Las representantes de Texas, Sheila Jackson Lee y Joaquín Castro, enviaron una carta al gobernador Greg Abbott el viernes instándole a reducir la reapertura de Texas y permitir que las jurisdicciones locales elaboren sus propias políticas de permanencia en el hogar.

Necesitamos proporcionar autoridad local a los condados y ciudades locales para que hagan lo que sea mejor para sus comunidades, escribieron.

En cuanto a noticias relevantes del coronavirus, un nuevo análisis genético de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus sugiere que el tipo de sangre podría influir si alguien desarrolla los síntomas graves de la COVID-19, según un estudio reciente publicado en The New England Journal of Medicine.

Ciertos estudios identificarían a los bebés como uno de los sujetos más suceptibles de enfermar de coronavirus. AFP

El estudio, en el que participaron investigadores de Italia, España, Dinamarca, Alemania y otros países, comparó a unos 2.000 pacientes en Europa que desarrollaron síntomas graves tras el contagio de la COVID-19 con varios miles de personas que estaban sanas o que tenían síntomas leves o sin síntomas.

Descubrieron que aquellos que tenían sangre tipo A estaban más propensos a que la infección se desarrollara de manera grave, mientras que aquellos con tipo O tenían menos probabilidades.

