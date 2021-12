Masacre en Nochebuena: Más de 30, algunas mujeres y niños, asesinados por ataque a balazos en Myanmar

Myanmar.- Las tropas del gobierno de Myanmar detuvieron a los aldeanos, algunos se cree que eran mujeres y niños, mataron a balazos a más de 30 y prendieron fuego a los cuerpos, dijeron el sábado 25 de diciembre del 2021, un testigo y otros informes.

Las supuestas fotos de las secuelas de la masacre de Nochebuena en la aldea Mo So, en las afueras del municipio de Hpruso en el estado de Kayah, donde los refugiados se refugiaban de una ofensiva del ejército, se difundieron en las redes sociales del país, lo que alimentó la indignación contra los militares que tomaron el poder en Febrero.

Las cuentas no se pudieron verificar de forma independiente. Las fotos mostraban los cuerpos carbonizados de más de 30 personas en tres vehículos quemados.

Un aldeano que dijo que fue al lugar, comentó a The Associated Press que las víctimas habían huido de los enfrentamientos entre los grupos de resistencia armada y el ejército de Myanmar cerca de la aldea de Koi Ngan, que está justo al lado de Mo So, el viernes 24 de diciembre del 2021. Dijo que fueron asesinados después de ser arrestados por las tropas mientras se dirigían a los campos de refugiados en la parte occidental del municipio.

El gobierno no ha comentado sobre las acusaciones, pero un informe en el diario estatal Myanma Alinn, del sábado 25 de diciembre, dijo que los combates cerca de la aldea de Mo So estallaron el viernes cuando miembros de las fuerzas guerrilleras étnicas, conocidas como el Partido Nacional Progresista Karenni, y los que se oponían a las fuerzas armadas conducían vehículos "sospechosos" y atacaban a las fuerzas de seguridad después de negarse a detenerse.

Mujeres y niños entre los más de 30 asesinados en Myanmar. Foto: AP

El informe del periódico, señalaba que incluían nuevos miembros que iban a asistir a un entrenamiento para combatir al ejército, y que los siete vehículos en los que viajaban fueron destruidos en un incendio. No dio más detalles sobre los asesinatos.

El testigo que habló con la AP dijo que los restos fueron quemados más allá del reconocimiento, y se encontraron ropas de niños y mujeres junto con suministros médicos y alimentos.

“Los cuerpos fueron atados con cuerdas antes de ser incendiados”, dijo el testigo, quien habló bajo condición de anonimato porque temía por su seguridad.

No vio el momento en que fueron asesinados, pero dijo que creía que algunos de ellos eran aldeanos de Mo So que, según los informes, fueron arrestados por las tropas el viernes. Negó que los capturados fueran miembros de milicias organizadas localmente.

Los medios independientes de Myanmar informaron el viernes que 10 aldeanos de Mo So, incluidos niños, fueron arrestados por el ejército y cuatro miembros de las Fuerzas de la Guardia Fronteriza paramilitares locales que fueron a negociar su liberación fueron atados y disparados en la cabeza por los militares.

El testigo dijo que los aldeanos y los grupos de milicias antigubernamentales dejaron los cuerpos cuando las tropas militares llegaron cerca de Mo So mientras los cuerpos se preparaban para la cremación. La lucha todavía era intensa cerca del pueblo.

“Es un crimen atroz y el peor incidente durante la Navidad. Condenamos enérgicamente esa masacre como un crimen de lesa humanidad ”, dijo Banyar Khun Aung, director del Grupo de Derechos Humanos de Karenni.

A principios de este mes, las tropas gubernamentales también fueron acusadas de arrestar a los aldeanos, algunos se cree que eran niños, atarlos y masacrarlos. Un líder de la oposición, el Dr. Sasa, que usa un solo nombre, dijo que los civiles fueron quemados vivos.

Un video de las secuelas del asalto del 7 de diciembre, aparentemente en represalia por un ataque a un convoy militar, mostró los cuerpos carbonizados de 11 personas tendidos en círculo en medio de lo que parecían ser los restos de una choza.

Mientras tanto, los combates se reanudaron el sábado en un estado vecino en la frontera con Tailandia, donde miles de personas han huido en busca de refugio. Funcionarios locales dijeron que el ejército de Myanmar desató ataques aéreos y artillería pesada contra Lay Kay Kaw, una pequeña ciudad controlada por guerrilleros étnicos Karen, desde el viernes.

La acción de los militares llevó a varios gobiernos occidentales, incluida la Embajada de Estados Unidos, a emitir una declaración conjunta condenando "las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar en todo el país".

"Pedimos al régimen que cese de inmediato sus ataques indiscriminados en el estado de Karen y en todo el país, y que garantice la seguridad de todos los civiles de conformidad con el derecho internacional", dijo el comunicado conjunto.