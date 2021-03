Matan a niño de 8 años y a su papá en una carrera ilegal de autos en Argentina

Argentina.- Un niño de tan solo 8 años de edad y su padre murieron en un accidente después de que unos conductores que corrían una carrera ilegal les chocaran en Argentina.

Dos hombres que venían corriendo de una picada el sábado en la madrugada en la zona de sur de Rosario impactaron de lleno contra otro auto y destrozaron a una familia.

David "P" y su hijo Valentino de 8 años, murieron en el accidente, la única sobreviviente fue Cintia, esposa y madre de las víctimas, que permanece internada tras el accidente.

"Me hubiese encantando irme con ellos", lamentó Cintia.

"Si estoy acá es para pedir justicia por ellos dos, por que eran mi vida", remarcó Cintia el pasado lunes en diálogo en el programa A Diario, desde el hospital Los Alerces donde quedó internada con fracturas, fisuras y múltiples hematomas.

Entre lágrimas, Cintia contó que esa noche estaba llevando a Valentino a la casa de los abuelos y al cruzar la Avenida del Rosario se vieron de repente con las luces de otro vehículo encima.

"Mi pareja me tiró la cabeza para abajo. Quedé en posición fetal. Nos chocó en el medio del auto negro. Sentí el trompo y el auto blanco nos tocó adelante. Después vi lo peor que me pudo pasar". Recordó Cintia entre lagrimas y resaltó que: "Venían a 130 kilómetros por hora. El cuenta vuelta les quedó clavado en 130. Nosotros veníamos a 40".

Apenas unas pocas horas después de despedir los restos de su hijo y su esposo, reflexionó: "Uno no está preparado para enterrar a su marido y a un hijo mucho menos. Era el único que tenía. Hoy mi nene empezaba la escuela, me sacaron todo. Me mataron en vida". Añadió Cintia.

Después, Cintia mirando a la cámara y hablándole como si del otro lado estuviera escuchándola el juez de la causa, pidió que las muertes de su esposo y de su hijo no queden impunes.

"Me hubiese encantado irme con ellos. Estoy tranquila porque están juntos en algún lugar. Para este sufrimiento... Me arrancaron el pecho". Describió Cintia.

Por otra parte, uno de los conductores que iba corriendo y provocó el choque, también resultó herido en el accidente y permanece hospitalizado con custodia policial. Tanto él como el otro sujeto responsable del choque podrían ser imputados en las próximas horas por el delito de homicidio simple con dolo eventual. La expectativa de pena de esta carátula es de 8 a 25 años de prisión efectiva.

De acuerdo con los medios locales, el test de alcoholemia del conductor detenido dio negativo y hasta el momento no se encontró que ninguno de los dos hombres tuviera antecedes de multas o inhabilitaciones.

En el resultado de los peritajes, en base a los videos de las cámaras de seguridad y la deformación que tuvieron ambos vehículos antes del impacto, será clave para estimar la velocidad en la que viajaban los autos y determinar el avance de la causa que investigan los fiscales Walter Jurado y Valeria Piazza.