Matan a puñaladas en una iglesia a David Amess, un legislador conservador británico

Londres.- David Amess, un legislador conservador británico fue asesinado a puñaladas el viernes durante una reunión de rutina con electores en una iglesia en el este de Inglaterra, un ataque que unió a los políticos rebeldes del Reino Unido en estado de conmoción y dolor.

La policía de Essex dijo que se llamó a los oficiales para informar de un apuñalamiento en la ciudad costera de Leigh-on-Sea poco después del mediodía del viernes. Decía que “arrestaron a un hombre de 25 años y recuperaron un cuchillo.

"No estamos buscando a nadie más en relación con el incidente y no creemos que haya una amenaza continua para el público en general", dijo la policía.

No se dio un motivo y no se identificó al sospechoso. Más de dos horas después del ataque, la fuerza dijo que el hombre herido en el apuñalamiento había muerto. No dio a conocer su nombre. El sospechoso está detenido bajo sospecha de asesinato, dijo la policía.

Sky News y otros dijeron que Amess fue atacada durante una reunión regular con los electores en la Iglesia Metodista Belfair en un área residencial de Leigh-on-Sea, a unas 40 millas (62 kilómetros) al este de Londres.

Imágenes aéreas mostraron varias ambulancias y una ambulancia aérea esperando cerca de la iglesia, donde los paramédicos trabajaban para salvar la vida de Amess.

John Lamb, un concejal local, dijo que Amess no había sido llevada a un hospital más de dos horas después del ataque y que la situación era "extremadamente grave". Su muerte fue anunciada poco después.

Amess, de 69 años, había sido miembro del Parlamento por Southend West, que incluye Leigh-on-Sea, desde 1997, pero ha sido legislador desde 1983. Era un miembro muy querido del Parlamento, mejor conocido por su incesante campaña para han declarado ciudad a Southend.

Políticos de todo el espectro político expresaron conmoción y pesar.

La legisladora conservadora Tracey Crouch tuiteó: “Con el corazón roto. Podría escribir resmas sobre cómo Sir David fue uno de los colegas más amables, compasivos y queridos del Parlamento. Pero no puedo. Me siento enfermo. Estoy perdido."

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, del Partido Nacional Escocés, tuiteó: “Los representantes electos de todo el espectro político estarán unidos en la tristeza y la conmoción hoy. En una democracia, los políticos deben ser accesibles y estar abiertos al escrutinio, pero nadie merece que le quiten la vida mientras trabaja y representa a sus electores ".

Carrie Johnson, esposa del primer ministro Boris Johnson, escribió en Twitter: “Noticias absolutamente devastadoras sobre Sir David Amess. Fue muy amable y bueno. Un enorme amante de los animales y un verdadero caballero. Esto es completamente injusto. Los pensamientos están con su esposa y sus hijos ".

La violencia contra los políticos británicos es poco común, pero en los últimos años ha aumentado la preocupación por la polarización cada vez más amarga en la política.

En junio de 2016, la legisladora del Partido Laborista Jo Cox fue apuñalada y asesinada a balazos en su distrito electoral del norte de Inglaterra. Una extremista de extrema derecha fue condenada por su asesinato.

El viudo de Cox, Brendan Cox, tuiteó que “Atacar a nuestros representantes electos es un ataque a la democracia misma. No hay excusa, no hay justificación. Es tan cobarde como parece ".

Los legisladores británicos están protegidos por policías armados cuando están dentro del Parlamento, y la seguridad se reforzó después de que un atacante inspirado en el grupo Estado Islámico apuñalara fatalmente a un oficial de policía en las puertas en 2017.

Pero los políticos no tienen tal protección en sus distritos electorales. Amess publicó los horarios y lugares de sus reuniones abiertas con los electores en su sitio web.

