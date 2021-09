Matan a una mujer de un tiro en la nunca, se encontraba en medio de una balacera entre narcos

Argentina.- Una joven de 19 años de edad, de nombre Chiara Nicole Ramírez, fue asesinada de un tiro en la nunca cuando se encontraba en una fiesta con sus primas en Buenos Aires, Argentina.

Nicole salió por la noche el pasado sábado, la joven aceptó la invitación de una de sus primas para ir a una fiesta clandestina en la villa Hidalgo, de José León Suárez.

Cerca de las seis de la mañana del domingo, el dueño de la casa y sus amigos habían comenzado una discusión con el grupo con el que había llegado Nicole y ella ya quería irse porque tenía miedo.

Ella junto a una amiga, se subieron a un vehículo Chevrolet Corsa, pero antes de que el chófer arrancara, dos jóvenes se metieron en el auto y eran los que habían discutido con los dueños de dueños de la casa.

Entonces, un joven identificado como Alejo Joel "S" de 18 años, desde la calle y a metros de la casa en la que seguía sonando la música del DJ y bailaban 100 personas, disparó contra el Corsa.

El tiro rompió la luneta y dio en la nuca de Nicole, provocando que falleciera minutos después de ingresar en un hospital de la zona.

"Estaba en el lugar equivocado, con la persona equivocada", dice Rubén, uno de sus tíos en la marcha que realizaron este martes desde el cementerio hasta los Tribunales de San Martín.

Durante la que sería su última madrugada, Nicole le había enviado videos y fotos de la fiesta, invitándolo.

"Fue a un lugar al que no había ido nunca. A un lugar que es tierra de nadie. Ella quedó en el medio de una pelea entre dos personas que venden drogas".

Alejo "S" y Alan "F", ambos de villa Hidalgo, fueron detenidos por policías de la Jefatura Departamental San Martín.

De acuerdo con lo reconstruido por la familia, en base a llamados de vecinos del barrio, ambos se dedicarían al menudeo de drogas. Y son los que discutieron con "Dylan" y "Roco", que son de la villa Corea y también se dedicarían a la venta de drogas.

Ellos dos son los que se subieron al Corsa en el que Nicole intentó huir. Uno es allegado a la prima de Nicole y por eso se subieron al auto, aunque sin pedirle permiso a la chica, ni avisarle que lo iban a hacer.

La familia de Nicole comenzó a recibir información por teléfono y redes sociales de los vecinos que conocen a Alan y a Alejo, y que eran testigos de los movimientos del barrio.

"Nos llamaron para decirnos que estaban juntando un millón de pesos. Supuestamente era el dinero que los policías les habían pedido a las dos familias para dejarlos escapar"

"Les están pidiendo plata a todos los transas del barrio, nos contaron y los dejaron escapar", cuenta otro tío de Nicole.

La familia de Nicole se encontraba en la comisaría y dijeron: "Los policías nos decían que estaban haciendo allanamientos, pero les pedí las órdenes de allanamiento y me respondieron que no había sistema. Ya no se puede confiar en nadie. Nos dicen que los transas compran hasta fiscales. Queremos confiar en alguien".

Horas después fueron notificados que los dos sospechosos acababan de mudarse del asentamiento y durante el martes fue recibido en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial San Martín, se les comunicó que ya identificaron al autor material del crimen, mismo que fue señalado por los vecinos.