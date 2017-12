Mateo se quedó sin graduación por esta insólita razón

Argentina.- Las autoridades escolares de un colegio en Argentina evitaron la graduación de un joven por tener el cabello muy corto de los costados.

Los padres del joven alzaron la voz ante lo que consideran una injusticia, pues el chico de 18 años no pudo participar en el acto de graduación y entrega de diplomas porque no fue considerado como apropiado su corte.

El hecho se polemizó aún más tras el hecho que de Mateo tuvo que retirarse del instituto sin su diploma de secundario, había acudido al acto sólo y su padre estaba en camino.

El joven salió del lugar y llamó a sus padres para disculparse por no cumplir con llevar el documento a casa en medio de las lágrimas.

Mateo había tratado de convencer al vicerrector de que le permitiera estar en el acto, argumentando que un día antes fueron los quince años de su hermana y no le dio tiempo de ir a la peluquería.

“Se había pasado todo el día ayudando con los preparativos para el festejo y luego se fue solo, más temprano, para participar del acto", reveló su madre a La Capital.

"Me dijo si para mí era más importante el cumpleaños o estar presentable para la colación, y le respondí que mi hermana. Entonces me dijo 'andate, así no subís al escenario'. Fue un momento feo", declaró el joven afectado.

Al respecto el vicerrector le dijo a la familia que el reglamento impedía peinados extravagantes, había reprendido a varios jóvenes por situación similar pero sólo a Mateo se le impidió estar en el acto académico.

Según Crónica, el Ministerio de Educación de Santa Fe está investigando los hechos para determinar si en instituto será sancionado. El hecho lo señalan como “una situación ridícula".