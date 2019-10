Mató a su esposa con una palanca por burlarse de su impotencia sexual

Liverpool.- Un hombre británico de 51 años asesinó a su esposa golpeándola más de 30 veces con una palanca luego de que ella lo llamara "flojo e inútil" por su disfunción eréctil, entre otros conflictos maritales.

Este es el caso de David Pomphret, un empleado de un banco londinense, que en un ataque de ira al escuchar los insultos y reclamos de su esposa, Ann Marie, de 49 años, perdió la razón y la mató a golpes con una palanca.

Durante su juicio, llevado a cabo por el Tribunal de la Corona de Liverpool, el hombre admitió haber acabado con la vida de su esposa, pero niega el asesinato argumentando que perdió el control durante una disputa en los establos donde ella y su mujer criaban caballos, de acuerdo al portal Mirror.

Aquella noche del 2 de noviembre de 2018, él y Ann Marie habían ido de compras. Al regresar a casa, se dirigieron a los establos para revisar a sus caballos.

Entre lágrimas, David le dijo al tribunal que su esposa se molestó cuando él le dijo que iría por herramientas al establo para reparar la ducha de la casa.

El exempleado bancario asegura que su esposa, que padecía depresión, le gritó que estaba loco y que "solo iba a crear más mierda", para luego despotricar contra su hija Meg, de 18 años.

"Llamó a Meg (la hija) una escoria gorda. No le gustó la ropa que vestía. Le parecía demasiado corta, muy reveladora. (Dijo) que yo era un padre de m$%& por alentar a Meg a salir el sábado por la noche".

La mujer no dejaba de despotricar; iba de la hija al marido, de quien comenzó a burlarse por su impotencia sexual.

Me llamaba débil e inútil. Es un poco vergonzoso: hemos tenido, he tenido disfunción eréctil. No estaba funcionando muy bien", recuerda el hombre.