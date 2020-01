Mató a su novia y se comió su corazón en un ritual satánico

Nigeria.- Un hombre confesó que asesino a su novia y comió su corazón y senos en un sangriento ritual satánico, para volverse rico.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre de 23 años de edad, golpeó la cabeza a su novia contra un mortero en la iglesia, para luego sacar su corazón y desprender sus pechos de su cuerpo, para comérselos él y su madre.

El presunto asesino dijo que su situación de dinero esta muy mal, por eso convencidos de que el sacrificio humano los volvería adinerados, asesinó a la mujer, sin embargo, no ocurrió debido a que "no tenemos nada de dinero", dijo.

Las autoridades arrestaron al joven y a su madre, también a un pastor de la iglesia, quien está acusado de cocinar las partes del cuerpo de la mujer.

Tengo gran arrepentimiento y me siento muy mal por haber hecho tal cosa a mi novia. Me he sentido mal desde el momento que lo hice", reportan que expuso Adeeko a Punch.

Creían que con el ritual se volverían ricos. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Cabe destacar que, la madre de joven ha negado todo, explicó que cuando ella estaba comiendo las partes del cuerpo, pensó que era la cabra, y que al saber la verdad, vomitó todo lo ingerido.

Los restos de la chica fueron exhumados cerca de la iglesia el sábado para ser examinados como parte de una investigación criminal, Según información de Mirror.

La joven de 22 años era estudiante de Sociología en la Universidad Estatal de Lagos y sus devastados padres exigen justicia por su atroz muerte.

Según las autoridades informaron que en la declaración del presunto homicida, señaló que al estar las cosas tan mal de dinero, buscaron la asistencia del pastor, quien les pidió llevar a un ser humano para ese propósito, por lo que llevaron a su novia.