Mató a suegra mientras dormía e intentó abusar a ex cuñada

Argentina.- El joven, de 25 años, explicó que cuando se encontraba dormida su suegra, Celina Primitiva, en su vivienda ubicada en la ciudad de Salta, se acercó con sigilo, la apuñaló y posteriormente se dio a la fuga. Además, en otro momento, intentó abusar sexualmente de su cuñada.

El agresor, quien fue identificado como Cristian N, entrara a juicio por el feminicidio de suegra, ocurrido el 2 de junio de 2017. El caso está a cargo por Rodrigo González, fiscal del penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Rodrigo González. Foto: Fiscales Penales Salta

Por parte de la ex pareja sentimental del acusado, dio a conocer que posterior al intento de abuso a su cuñada se habían separado, de igual manera informó que el joven gritó: "Todo es tu culpa", antes de huir del lugar.

"De mí no te vas a deshacer. Si te vas, ahí me voy a volver bien loco", le advirtió Cristian a su ex mujer, ante ella posibilidad de que ella formara otra pareja, un día antes de que ocurriera el asesinato.

Con información de Crónica.