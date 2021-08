Mató al abusador de su hermano luego de coincidir en la misma celda

Estados Unidos.- Un reo fue condenado a 24 años de cárcel, ya que mató al abusador de su hermana luego de que coincidieron en la misma celda de una prisión en Washington, Estados Unidos.

El sujeto asesinado estaba sentenciado por abuso sexual de menores y luego de que le insistía en revelarle los detalles de sus abusos contra mujeres, su compañero de celda no estaba dispuesto a oír más y lo mató a golpes, dijo que no buscaba venganza.

El recién acusado es Shane Goldsby, un joven de 26 años que acabó en la cárcel y que era señalado de robar una patrulla y herir a un policía tras un choque derivado de una persecución.

Sin embargo, por azares del destino, acabó compartiendo celda con Robert Munger, un sujeto de 70 años que estaba pagando la pena por los delitos de violación, abuso infantil y posesión de pornografía de menores.

Shane Goldsby había entrado en prisión en 2017, aunque sabía que Roberto Munger había abusado de su hermana, una menor de edad, aunque dijo que no buscaba venganza, ya que después de dos años encerrado había conocido a Dios.

No obstante, la paciencia del joven acabo cuando el abusador de su hermana comenzó a contarle de sus crímenes sexuales y entonces mató al pedófilo con una brutal paliza.

Llegó a un punto en que describía detalladamente el contenido que pornografía que poseía, incluyendo relatos con niños, de acuerdo con el diario Washington Post.

Debido al asesinato y ser condenado, el joven señaló que lo sacó de sus casillas y le propino una brutal golpiza que mandó a Robert Munger al hospital. Después de tres días grave, el sujeto falleció. Los hechos se registraron en el año 2020.

El pasado 3 de agosto, Shane Goldsby fue hallado culpable porque mató al violador de su hermana y lo sentenciaron a 24 años y diez meses de prisión, más una fianza para la familia del hombre asesinado. Durante su audiencia, señaló que había solicitado cambiar de celda pero por su súplica nunca fue escuchada.

El joven entre lagrimas, ofreció disculpas porque mató al violador de su hermana, con quien resultó compartiendo celda: "Me avergüenzo de mis acciones, me pusieron en una situación que no desearía a nadie".