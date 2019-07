May lanza velada crítica a Johnson

LONDRES (AP) — La saliente primera ministra británica, Theresa May, lanzó una velada crítica contra el favorito de los conservadores Boris Johnson, afirmando que es necesario tener buen carácter para ser jefe de gobierno.

En una entrevista con el Daily Mail publicada el viernes, May dice que el cargo de jefe de gobierno no significa tener poder sino prestar un servicio público. Si bien no mencionó directamente a Johnson, el excéntrico político se ha caracterizado por hacer campaña con base en su personalidad.

“Es muy frecuente que quienes lo ven como un juego de poder creen que se trata de ellos como persona y no del pueblo a quienes sirven. Hay una diferencia”, dijo May.

May renunció al liderato del Partido Conservador cuando el Parlamento rechazó su plan para la salida británica de la Unión Europea. Johnson y el secretario del Exterior Jeremy Hunt disputan ese puesto, cuyo ganador también será primer ministro. El resultado se conocerá el 23 de julio.

May dijo que hizo todo lo posible para lograr la aprobación de su acuerdo para el Brexit y no intentó ocultar su furia ante el hecho de que algunos de los que vociferaban contra su plan ahora apoyan a Johnson.

Añadió que su sucesor difícilmente obtendrá mayores concesiones de la UE.

“Yo me equivoqué al dar por sentado que la negociación ardua era con la UE, que el Parlamento aceptaría la votación del pueblo y la llevaría a cabo, que las personas que dedicaron su vida a militar por el Brexit votarían para que saliéramos el 29 de marzo y el 27 de mayo”, dijo en la entrevista. “Pero no lo hicieron”.

May, que regresará al Parlamento como legisladora, también respondió a quienes la regañaron por demostrar emoción al anunciar su renuncia.

“Si se le hubiera quebrado la voz a un primer ministro hombre, la gente hubiera dicho, ‘cuánto patriotismo, cuánto amor a la patria’, pero si le sucede a una primera ministra mujer, dicen, ‘¿por qué llora?’.