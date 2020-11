McDonald's creará su propia carne a base de plantas, se llamará "McPlant"

Estados Unidos.- En una conferencia telefónica hoy desde Estados Unidos, McDonald's anunció que creará su propia hamburguesa a base de plantas, que ha sido apodada "McPlant".

La hamburguesa es creada "por McDonald's y para McDonald's", dijo el presidente internacional Ian Borden.

El McPlant se agregará a los menús en 2021. En los últimos años, básicamente todas las cadenas de comida rápida han lanzado una hamburguesa sin carne.

White Castle hizo un control deslizante con Impossible Foods, Chipotle rellena burritos con sofritas a base de tofu, y Burger King, Del Taco, KFC y Qdoba han introducido carne de origen vegetal.

La nueva Mc Plant podría emerger como uno de los productos estrella de la cadena de franquicias. AFP

En sólo un año, la carne de origen vegetal pasó de ser algo de lo que muy pocos estadounidenses habían oído hablar a algo que el 40 por ciento de nosotros habíamos probado, escribió Kelsey Piper para Vox.

En lugar de las hamburguesas vegetarianas cargadas de frijoles de antaño, estos sustitutos de la carne tienen como objetivo recrear la textura y el sabor de la carne.

Y aunque pueden ser consumidos por vegetarianos y omnívoros por igual, es más probable que se comercialicen entre quienes sí comen carne pero están preocupados por la salud y la sostenibilidad ambiental.

McDonalds ha incorporado diversos cambios a sus menús en el afán de competir. AFP

McDonald's fue el obstáculo notable cuando se trataba de "carne sin carne", y aunque probó un "P.L.T." hamburguesa con Beyond Meat en Canadá el año pasado, el anuncio de McPlant implica que no habrá más acuerdos con Beyond Meat.