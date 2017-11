"Me acabo de enterar que soy viuda", “no van a volver más"

Argentina.- Una explosión ocurrió cerca de la hora y posición reportada por el submarino argentino ARA San Juan antes de desaparecer en el Atlántico Sur hace ocho días, confirmó ayer la Armada Argentina. La noticia llenó de dolor, llanto y furia el ambiente de la base naval de la ciudad de Mar del Plata, donde desde hace días los familiares de los 44 miembros de la tripulación esperaban noticias.

“Se ratifica y se confirma” la explosión, dijo por la tarde el portavoz de la fuerza castrense, Enrique Balbi, a los medios en la sede central de la Armada en Buenos Aires, y añadió que no se descarta “nada” porque todavía falta por saber “dónde está el submarino”, para lo que está desplegado un intenso operativo de búsqueda con apoyo de diversos países.

En la mañana, Balbi había informado que se registró un “evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” en la zona en la que el submarino se comunicó con su base por última vez hace ocho días. Cuestionado sobre si puede haber supervivientes, el vocero dijo que “hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente”

Los familiares reaccionaron con rabia. “Son perversos y nos manipularon. Ellos sabían [que el submarino había explotado]”, dijo a periodistas Itatí Leguizamón, esposa del radarista del submarino Germán Suárez, a periodistas en la base naval de Mar del Plata, destino al que debía arribar la embarcación. “No nos dijeron la palabra ‘muertos’, pero ¿qué se puede entender’”, expresó con enojo. Los familiares no dejaron que las autoridades navales terminaran de leer el informe en medio de amplias reacciones de ira, según contó Leguizamón.

“Mataron a mi hermano, hijos de p%@#. Mataron a mi hermano porque los sacan a navegar atados con alambre”, gritó en tanto un hombre que salía en un auto de la base militar. Muchos creen que el caso puede haber sido consecuencia de los escasos recursos y la falta de capacitación de las Fuerzas Armadas de Argentina, desde que acabó la dictadura militar a principios de la década de 1980.

“Me quedé viuda con un nene de 11 meses”, dijo a periodistas con la voz quebrada Jessica Gopar, esposa de Fernando Santilli, uno de los tripulantes. “No volvieron y no van a volver nunca más. Y no sé si van a volver sus cuerpos, eso es lo que más me duele, porque no sé si podré llevarle una flor”, se lamentó.

Luis Tagliapietra, padre de otro de los tripulantes, dijo a Radio La Red que una autoridad de la base confirmó que “están todos muertos” por el estallido, que habría ocurrido a una profundidad de entre 200 y mil metros. “No hay ser humano que sobreviva a eso”.

Marta Yáñez, la juez argentina encargada de investigar el caso, aseguró que aún es “apresurado aventurar cualquier hipótesis”, mientras desde España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuiteó: “Lamento el dolor de las familias y compañeros de los tripulantes del submarino desaparecido. España acompaña en estos momentos difíciles al pueblo de nuestra querida Argentina”.

Familiares de los 44 tripulantes del submarino desparecido hace ocho días en el Atlántico Sur reaccionaron con dolor e indignación al informe de la Armada Argentina este jueves sobre una explosión en el mar el día en que se perdió contacto con el sumergible.

"Vine por primera vez a la base (naval) y me acabo de enterar que soy viuda", dijo Jessica Gopar ahogada en lágrimas luego de que la Armada comunicara que hoy que se registró un "evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona en la que desapareció el submarino argentino ARA San Juan el pasado 15 de noviembre.

Fernando Santilli, electricista del San Juan, "fue mi gran amor, estuvimos siete años de novio, seis de casados y tenemos un hijo, Stefano, que nos costó mucho que Dios nos mandara", relató a las puertas de la base naval de Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires, en donde los familiares recibieron la noticia.

Tienen un niño de un año juntos que aprendió a decir 'papá' durante su ausencia, según relató en una sentida carta en Facebook.

"Se murieron todos"

"Se murieron todos, es lo primero que pensé", dijo sobre el momento que supo de la explosión. Tenía en sus manos un cartel escrito a mano con la fotografía de su hijo que había traído para dejarlo en la entrada del predio naval, poblado de mensajes para los tripulantes.

La mujer relató que ante la terrible noticia en la base "me dieron un vaso de agua y una pastilla para la presión, esa fue toda la contención".

"No me va a servir una placa que diga 'los héroes del San juan'", dijo antes de volver a ahogarse en llanto.

"Yo me siento engañada, ¡cómo van a saberlo recién ahora! son unos perversos y nos manipularon", dijo enfurecida Itatí Leguizamón, abogada y esposa de German Suarez, sonarista del San Juan, al salir de la base naval en Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires.

"No nos dijeron que están muertos, pero dicen que el submarino está a 3.000 metros (de profundidad) ¿qué se puede entender?" dijo en medio de una crisis nerviosa.

Casi un centenar de familiares aguardaban esperanzados en el interior de la base naval de Mar del Plata cuyo perímetro en los últimos días se pobló de mensajes de aliento para los submarinistas, imágenes religiosas y banderas argentinas.

La información oficial confirmó el registro de un sonido violento y repentino compatible con una explosión en medio del Atlántico, horas después del último contacto del "ARA San Juan" con la base el 15 de noviembre.

Separados del enjambre de periodistas y curiosos por una alambrada, en el estacionamiento de la base naval algunos familiares se abrazaban, otros lloraban desconsoladamente sentados en el piso. Algunos uniformados también rompían en llanto.

"Les pidieron que salgan a la mayoría y que se quedaran los familiares directos", relató Itatí sobre cómo la Marina había transmitido la noticia a los familiares en la base, minutos antes de divulgarlo en conferencia de prensa en la capital argentina.

Familiares desconsolados

Una mujer, familiar de un tripulante se acercó abatida hasta los micrófonos de los periodistas. Rompió en llanto y se fue no pudo pronunciar una palabra.

"Lo van a seguir buscando porque tienen la obligación de hacerlo. Pero al escuchar la noticia de que todos explotaron ahí adentro, se les abalanzaron encima y no dejaron seguir leyendo el parte, la gente se puso muy agresiva", relató Itatí sobre lo vivido en el interior de la base.

Leguizamón, oriunda de Formosa (norte del país) llevada dos años de casada con Germán Suárez, nacido en Santa Fe y vivían en Mar del Plata.

"Se hizo una búsqueda para quedar bien, porque mandaron una mierda a navegar, en 2014 ya había tenido problemas porque no pudo emerger y eso no trascendió. Ahora no me importa que se sepa todo si total él ya no está", dijo la mujer a AFP.

"Él estaba preparado para la muerte. Siempre se confesaba y estaba en paz. Él estaba listo", dijo Itatí.

