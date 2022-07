“Me alegró estar allí”, dice repartidor de pizza que salvó a cinco personas de un incendio

Estados Unidos.- Nicholas Bosic pasó de ser un repartidor de pizza a un héroe intrépido al dejar tirado su trabajo para entrar a una casa en llamas para salvar la vida de cinco personas que quedaron atrapadas en el incendio en Indiana.

Debido a la adrenalina del momento, el joven entró a la casa sin equipo de protección para ver si podía ayudar a quien estuviera en la casa.

Una vez dentro, comenzó a gritar para averiguar si había alguien en el lugar. En ese momento, desconocía lo crítico de la situación, pero pronto encontró a las cinco personas en la casa.

Dentro de la casa estaban cuatro hermanos de 1, 6, 13 y 18 años de edad, así como una niña de 13 años. Ellos se habían quedado dormidos.

Gracias a los gritos de Nicholas, el mayor de los hermanos se despertó, tomó al bebé de un año en brazos y alertó a los adolescentes sobre el incendio. Ellos fueron rescatados y llevados a un lugar seguro por el repartidor de pizza.

“Por un minuto no lo entendí, pero mi hermana corrió escaleras arriba con el bebé en sus manos y gritándonos que nos levantáramos porque había un incendio. Me congelé y me quedé allí confundida. Fue entonces que bajamos las escaleras y Nick estaba abajo ayudándonos”, indicó Shaylee Barrett, de 13 años, al Purdue Exponent.

No obstante, la pequeña de 6 años de edad se quedó dentro de la casa en llamas, por lo que Bostic se arriesgó de nueva cuenta para al entrar a la casa solo para salvarla. Él la buscó debajo de la cama, dentro de los armarios y en los rincones de la casa, el humo se hizo cada vez más denso y dificultó las tareas de localización de la menor.

“No sé cómo explicarlo, pero fue como si aceptara que probablemente iba a morir ahí mismo, esa noche. Pero era una calma extraña. Solo tienes que trabajar lo más rápido que puedas”, mencionó al Dave Bangert Substack.

Cuando Nichola logró encontrar a la menor, el incendio ya se había propagado por las escaleras y esa difícil cruzar por ese punto. Ante esta situación, no le quedó más remedio que tomar a la niña en brazos y saltar con ella desde un segundo piso. Luego de caer al suelo, el joven comienzo a pedir oxígeno y pregunto por el estado del bebé.

Las víctimas del incendio lograron salir con lesiones menores del mismo, pero el joven que los rescató tuvo que ser internado de emergencia a un hospital, debido a que inhaló demasiado humo y por las lesiones que se hizo en los brazos al saltar por la ventana.

“Le dije que, literalmente, ahora es parte de nuestra familia. Una vez que nos instalemos en algún lugar, lo invitaremos a él y a su novia a cenar”, manifestó David Barrett, el padre de los pequeños.

“Me alegro de haber estado allí en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Si (la) oportunidad volviera y tuviera que hacerlo, lo haría. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y, supongo, era la persona correcta”, dijo Bostic.

Te recomendamos leer:

“Las acciones heroicas de Nicholas Bostic salvaron vidas. Su desinterés durante este incidente es inspirador y ha impresionado a muchos con su coraje, tenacidad y firme calma frente a un peligro tan peligroso”, indicó la policía de Lafayette.