"Me arrepiento de no vacunarme, cuiden a mi hijo", suplicó padre antes de morir de Covid-19

Estados Unidos.- Christian de 40 años no se vacunó contra el Covid-19, misma enfermedad que terminó con su vida, momentos antes de morir suplicaba que cuidaran a su hijo y que si pudiera regresar el tiempo se hubiera puesto la dosis contra el virus.

Tras varios días de agonía, el padre de familia relataba en redes sociales que no podía respirar, mientras que a su hermano le escribía desde terapia intensiva que se arrepentía de no vacunarse, que si pudiera hacerlo ni lo dudaría ningún segundo.

"Me arrepiento de no haberme vacunado, si pudiera hacer todo de vuelta, me vacunaría en un segundo sin dudarlo para salvar mi vida. Estoy luchando por mi vida, y desearía haberme vacunado", le decía Christian a su hermano.

Tras una larga batalla contra una doble neumonía ocasionada por el Covid-19, el 22 de enero Christian perdió la vida, su familia está pidiendo apoyo para pagar el funeral y afrontar los gastos de su hijo pequeño.

Antes de su muerte, Christian sabía que no sobreviviría al Covid-19, por lo que le decía con frecuencia a su hermano que cuidaran a su hijo de tres años.

"Por favor, cuiden de mi hijo", decía Christian a su hermano.

Si deseas apoyar a la familia de Christian puedes hacerlo ingresando a GoFundMe para poder hacer una donación.