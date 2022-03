"Me crie en una buena familia", hombre acusado de matar a 18 ancianas se dice inocente

Estados Unidos.- Un hombre, quien está siendo acusado de asesinar a 18 mujeres de la tercera edad en Estados Unidos, mencionó en una entrevista que él no es un asesino y que no irá a prisión.

Billy Chemirmir fue detenido en el mes de marzo del 2018 en Texas, Estados Unidos, luego de que una mujer de 91 años de edad realizara un reporte de robo, al momento de la detención los policías encontraron evidencia que los condujo hasta la casa de una anciana de 81 años la cual fue encontrada muerta

De acuerdo a las investigaciones, Billy Chemirmir trabajaba como cuidador geriátrico para poder acceder a las casas de adultos mayores ubicadas en los condados de Dallas y Collin, donde presuntamente asfixiaba a las ancianas para robarles sus cosas de valor.

Durante una entrevista el detenido mencionó que el no es un asesino, que es una persona inocente y que nunca tuvo un problema en toda su vida.

"No soy un asesino […] No soy en absoluto lo que dicen que soy. Soy una persona inocente. No me han educado así, me crié en una buena familia y no tuve ningún problema en toda mi vida... Si yo fuera un asesino, podría haber matado a todas esas señoras, y allí no han matado a nadie", mencionó el detenido en una entrevista.

Por otro lado, la hija de una de las víctimas dijo que se sentía decepcionada por el actuar del detenido ya que ella siente que él busca acercarse a los medios para influir en la opinión publica.