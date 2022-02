"Me declaro culpable, mi vida corría peligro" hombre se declara culpable por feminicidio de Eduarda

Argentina.- Fernando de 26 años de edad se declaró culpable del feminicidio de Eduarda, quien fue asesinada en Bariloche, Argentina, pero aseguró, ante un juez, que lo hizo por defensa propia ya que temía por su vida, por lo que se otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación, tiempo que el hombre permanecerá en prisión.

Fue durante la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo este viernes, 18 de febrero, donde Fernando se declaró culpable del delito de "homicidio agravado por feminicidio con alevosía y uso de armas".

Cuando Fernando hizo uso de la palabra dijo que él era el responsable del feminicidio pero que lo había hecho para salvar su vida, además de que quería recibir atención psicológica por lo vivido.

"Me gustaría recibir apoyo psicológico y me declaro culpable del femicidio de Eduarda Santos. Soy el único responsable... o lo planee, pero sí tenía la opción, teniendo en cuenta que mi vida sí corría peligro. Perdón, pero mi vida estuvo primero. Me gustaría solicitar que mis hijos no vayan a Río de Janeiro. En Río tenemos narcos y todo ese tipo de cosas. Soy el culpable y responsable", dijo Fernando en la audiencia.

Eduarda de 27 años de edad de origen brasileño, fue asesinada de nueve balazos en Bariloche, Argentina, el agresor fue Fernando, el detenido.

La víctima le había subrogado el vientre a Fernando para dar a luz a sus mellizos, a los cuales registró con su apellido para criarlos junto con su pareja, con quien vivía en matrimonio igualitario.

De acuerdo a las investigaciones, Eduarda y Fernando tuvieron una discusión en la casa que compartían en la ciudad de Bariloche, posteriormente se movieron a un lugar que se llamaba "Circuito Chico", al llegar la discusión siguió, el hombre la golpeó, luego sacó un revolver calibre 357 y le disparó.

Cuando Eduarda vio el arma se cubrió con sus brazos e intentó correr, ahí fue cuando Fernando le disparó, dándole seis disparos en la espalda, otro en el pecho y uno más en el rostro, lo que ocasionó una extensa serie de fracturas y lesiones orgánicas que provocaron su muerte.

El informe forense menciona que tras los primeros disparos, el hombre se acercó y la remató.

Los fiscales que han llevado el caso tienen claro que el agresor fue Fernando, ya que este ejercía violencia psicológica y económica sobre la víctima.

Los investigadores de Argentina creen que Fernando mató a Eduarda porque sabía cosas personales del hombre, en especial sobre la pareja de éste, quien murió en circunstancias muy extrañas.

"Eduarda quizás sabía cosas que podrían incriminar a Fernando, lo cual motivó el brutal y trágico ataque a balazos. Sobre todo relacionado con la muerte de su pareja", mencionaron las autoridades.

Leer más: Hombre mata a su esposa a cuchillada al verla llegar de una fiesta acompañada por un amigo en USA