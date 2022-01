Me despido del mundo de forma trágica: Emotivo video de niña muerta que donó órganos a sus amiguitos

España.- Vera de cuatro años de edad murió al caer de un brincolín que salió volando en Mislata, Valencia, España, tras su muerte su padre publicó un emotivo video de la menor que ha conmovido a muchos, cabe señalar que la pequeña donó sus órganos para salvar a cuatro de sus amiguitos.

"Tengo cuatro años y me despido del mundo de forma trágica e injusta", así comienza el mensaje que da el padre de la niña para despedirse de pequeña hija.

Iván Pérez, padre de Vera, publicó en su cuenta de Twitter un video donde se ve a la niña cantando de una manera muy tierna, junto con eso publicó un texto que ha conmovido a muchos y que menciona que con los órganos de la pequeña se salvó la vida de cinco niños.

En la grabación la niña canta una canción por el día de reyes, donde se nota que lo esperaba con mucha ilusión, pero todo cambió un día antes cuando quedó atrapada dentro de un inflable que salió volando.

"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudó a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", se lee en la publicación.

Autoridades de España están investigando el hecho para determinar si hubo alguna negligencia al instalar el brincolín o si se trató de un accidente, recordemos que este salió volando a causa de una rafaga el pasado 05 de enero.

