Me duele tanto ver el racismo. Sacan a mexicanas de una alberca en USA por escuchar música en español

Carolina del Norte.- Un grupo de mujeres mexicanas, denunciaron ser víctimas de racismo, luego de que que fueron desalojadas del Centro Recreativo Flex Fitness Center, en Hendersonville, Carolina del Norte, por estar escuchando música mexicana, lo que fue humillante para ellas.

Las mujeres se encontraban en el centro recreativo, disfrutando de un momento de convivencia familiar, al parecer, algunos de los asistentes en el lugar, molestó que el grupo de latinas tuvieran música en español. Para amenizar su reunión.

Por lo que por la encargada del Flex Fitness Center, le requirió a un oficial sacarlas el lugar, sin embargo, ante tal humillación, una de la mujer no se quedo callada y arremetió contra el joven, explicándole que si se retiraría, pero que esa no era la actitud e una “business woman”, refiriéndose a la encargada el lugar.

Ella tenía música en inglés y no dicen nada, pero como nuestra música era en español, ella (la encargada), con una mala actitud desconectó y se llevaba nuestra bocina y eso no es igualdad, explicó muy molesta la mujer al oficial

Continuó la mujer latina: Yo le dije (a la encargada), tú no eres una business woman. No eres inteligente, porque te pagamos. Ella debió venir y decirnos que nos tenía que apagar la música, pero no nos dio una explicación".

El suceso incómodo por el que pasaron las mujeres latinas, fue grabado y compartió en Tik Tok, donde se enunció que la molestia se originó porque no le pareció a una de las visitantes escuchar música mexicana.

"Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo”, se escucha decir a una mujer latina a un oficial de la Oficina del Alguacil de Hendersonville.

Uno de estos materiales lo compartió esposatoxica en su cuenta de TikTok, one aemas se ve a tres de las afectadas explicando su sentir.

Una de las mujeres dijo que tenía sentimientos encontrados por la conducta de la encargada, “tengo “molestia, tristeza, jamás pensé vivir algo así”.

Mientras que otra de las latinas dijo que “fue muy humillante lo que nos hicieron de sacarnos sin una razón”.

En tanto, una más de las mujeres, pidió “justicia para los mexicanos, por ellos tienen que comer”. Por lo que precisaron que llevarán hasta la Corte su caso.

Una gran mayoría de los latinos de Estados Unidos considera que la discriminación es grave en la comunidad y una tercera parte manifiesta que conoce casos concretos de discriminación, si es que no la ha sufrido en carne propia.

En resumen, el 82% dice que la discriminación es el principal problema que les impide tener éxito en general, a la vez que el 83% atribuye la discriminación que sufren a los propios latinos y casi la mitad, el 47%, califica de severo el problema, según lo informado por el sitio web um.es.