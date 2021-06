Me están dejando morir: Joven pidió ayuda a su mamá por WhatsApp antes de morir por Covid-19 en un hospital

Argentina.- Recientemente salió a la luz el caso de Noelia Mercado, una estudiante de enfermería de 32 años, que murió por Covid-19 en Río Cuarto, provincia de Córdoba en Argentina.

El Covid-19 sigue dejando un elevado número de muertes y hay historias de familias y amigos que sufren en el proceso.

El caso de Noelia Mercado fue difundido por los medios de Argentina, de acuerdo por lo denunciado por su madre, su hija le dijo por Whatsapp que la estaban dejando morir.

La estudiante de enfermería le envió varios mensajes a su mamá desde el hospital con el fin de que acudiera y los trabajadores de salud la revisaran. La joven dijo que tenía mucha fiebre, además de que su saturación estaba mal.

La joven pedía ayuda, ya que sentía que la estaban dejando en el olvido. Debido a esto se comunicaba con su madre por mensajes de WhatsApp.

La madre dijo al medio TN: Ella me decía por WhatsApp 'por favor avisa que me vengan a canalizar, estoy con fiebre, 39°', se llevó el termómetro como estudiante de enfermería que era, también el saturómetro y la medicación y me escribía 'estoy saturando mal, sí o sí voy a tener que tomar la medicación hasta que vengan'.

La mujer contó que su hija estuvo alrededor a cuatro días internada en el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto y resaltó que al parecer a su hija no la atendieron bien.

Agregó que su hija ya no podía hablar, llamaba a los enfermeros y nadie escuchaba, pasaba hora y media o dos horas y no llegaban a atenderla, pedía agua, que la ayudaran porque se estaba muriendo y ya no saturaba, ya no tenía más oxígeno, agregó Teresa, quien para comprobarlo, mostró los mensajes de su hija.

Explicó que se enlazo en una videollamada con su hija y vio que estaba en pésima condiciones. La boca de su hija la tenía toda lastimada de la deshidratación que el Covid hace que tenga.

Noelia murió por Covid-19 y dejó a su pequeño hijo de 10 años. El Covid-19 le fue detectado el pasado 25 de mayo, pero al día 28 del contagio, acudió a la consulta al presentar malestar de salud y tuvo que ser internada.

"El 31 se le hizo una nueva valoración y se decidió internarla. Comenzó a empeorar como nos sucede en muchos de los pacientes, por más que tengan oxigenoterapia. El 2 de la madrugada tuvo una demanda mayor de oxígeno, se intentó terapia de alto flujo. Luego fue derivada a terapia para una asistencia respiratoria. El sábado falleció. Siempre recibió toda la atención por parte de enfermería, médicos y kinesiología", fue lo que aseguró la vicedirectora del hospital, Valeria Alaniz.

