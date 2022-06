"Me golpeó como si fuera una pelota, me defendí, pero me desmayé": mujer sobrevive a feminicidio

Bolivia.- Una mujer, de 55 años de edad, fue víctima de intento de feminicidio por parte de su pareja en Bolivia; el hombre la golpeó hasta que ella perdió el conocimiento, además de que le disparó en diferentes partes del cuerpo.

La mujer que fue víctima de intento de feminicidio contó cómo fue que sobrevivió al ataque que vivió por parte de su esposo y padre de sus hijos.

Durante una semana, la mujer permaneció con un proyectil de bala en el hombre hasta que fue llevada a un hospital en Cochabamba, Bolivia, para que fuera atendida.

Fue este lunes, 31 de mayo, cuando la mujer de 55 años de edad fue intervenida quirúrgicamente para sacarle la bala que tenía en el hombro.

En la declaración, la mujer contó que su esposo "sacó su garrote grande y me golpeó en la cabeza como si fuera una pelota. Ya no podía resistir. Me defendí con mis manos. Bastante he luchado, pero me desmayé, caí al suelo. Igual en el suelo, me seguía golpeando".

Ahora la víctima, pide que ella y sus hijos sean protegidos ya que temen que el hombre le intente quitar la vida de nuevo.

El agresor fue detenido e ingresado a la cárcel de San Pedro de Sacaba, donde se encuentra en prisión preventiva, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades, la agresión sería por unos terrenos, la pareja ya tenía tres años separados.