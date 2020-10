"Me ha echado la pandemia": expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, renuncia al Senado

Montevideo, Uruguay.- "Me ha echado la pandemia", el expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica (2010-2015), renunció este martes su escaño en la Cámara de Senadores, decisión que tomó debido a su edad y por padecer una enfermedad inmunológica, ya que puede contraer el nuevo coronavirus (COVID-19).

"Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia, ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. Y estoy amenazado por doble circunstancias, por vejez y por padecer una inmunológica crónica", dijo Mujica, quien obtuvo su escaño en las elecciones celebradas en octubre de 2019.

"Esto no significa el abandono de la política sino el abandono de la primera fila por entender que un dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia. Me ha echado la pandemia", dice la carta que leyó el exmandatario en su última intervención en el Senado.

El Movimiento de Participación Popular publicó en Twitter la carta dirigida a la presidenta de la Cámara Alta, Beatriz Argimón.

"Esta situación me obliga con mucho pesar por mi honda vocación política a solicitar mi renuncia. Un buen dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja".

Carta de José 'Pepe' Mujica.

Para finalizar dijo: "Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida, triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae".

Última intervención de Mujica en el Senado:

Este martes también renunció a su escaño el expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), del Partido Colorado (PC, centro).

El expresidente Julio María Sanguinetti.

"Me motiva principalmente la necesidad de atender la secretaría general del Partido Colorado, mis actividades periodísticas y corresponsalías editoriales", dice su carta y recordó que pensaba en renuciar antes de las elecciones de 2019.

"Nuestro país es una amalgama de corrientes diversas, de corrientes étnicas, culturales. Me voy a defender el republicanismo, la República laica", dijo.