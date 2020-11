"Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora ni nunca", joven argentina de 22 años

Argentina.- Hace algunas décadas atrás a las personas les hubiera parecido una completa locura que alguien, especialmente una mujer, no tuviera el deseo de ser madre; que no la llamara ese instinto materno con el que se ha enseñado que nacen todas las mujeres. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la idea de no tener hijos ha ido esparciéndose cada vez más por las nuevas generaciones, tal es el caso de la joven argentina Ailín Cubelo Naval de 22 años de edad, quien decidió ligarse las trompas de Falopio para, de ese modo, no concebir hijos.

La joven de Argentina desde muy niña notó que en ella no existía ese anhelo de convertirse en madre algún día, ya que cuando se juntaba con sus amigas y estas querían jugar a ser mamás, ella simplemente no entendía por qué motivo querían jugar a eso, comentó la joven a Infobae.

En esos momentos la joven no pensó que esa indiferencia hacia la maternidad era en realidad el deseo de no ser madre, de ahí que, a los que la cuestionaban sobre el tema, simplemente les daba largas, creyendo que quizá en un futuro ese deseo llegaría, pero no fue así.

Cuando Ailín cursaba la secundaria comenzó a cuestionarse seriamente sobre los motivos detrás de tener descendencia, fue en ese momento donde empezaron a aparecer las preguntas “¿Traer una persona más a este mundo, así como está, a formar parte de esta sociedad, con esta escasez de recursos?, ¿vivir con miedo de que le pase algo si es mujer y con miedo de que haga algo si es varón?, ¿tener un hijo para dejar un legado? ¿qué legado?”.

“No quiero tener hijos, ni ahora ni nunca: me ligué las trompas a los 22 años".

Ailín Cubelo Naval decidió que no quería tener hijos. Y optó por un método anticonceptivo quirúrgico permanente.



La maternidad será deseada o no será. https://t.co/BszGZ4WvZW — Queridas (@queridasok) November 9, 2020

Pasaron los años y, lo que en su niñez no entendió, fue poco a poco aclarándosele, hasta el punto de tener la firme convicción de no ser madre, sin embargo, no fue fácil lograr que quisieran operarla.

A la primera clínica de fertilidad donde acudió la rechazaron por la edad que tenía. Ella contó que ese día se "fue llorando del consultorio" mientras dos preguntas rondaban por su mente: "¿qué es lo malo de no querer tener hijos? ¿Cuál es lo terrible?

Los médicos en la clínica se negaron a realizarle la operación debido a que, supuestamente, ella podría cambiar de opinión y, que si se la realizaba estando tan joven, en unos años podría surgirle el deseo de ser madre y ya no lo podría ser, de ahí que, para que ellos estuvieran seguros de que ella no se arrepentiría en algunos años de la decisión de realizarse tal operación, le solicitaron el avalúo de un psicólogo, con lo que quedaría constancia de que ella era plenamente consciente de lo que hacía.

Después de esa terrible experiencia, Ailín se puso en contacto con una ginecóloga que, contrario a lo hecho por los doctores de la clínica de fertilidad, sin cuestionarla a ella ni a su decisión le agendó una cita y en quince días la joven argentina de 21 años ya había sido sometida a la intervención quirúrgica.

Ailín argumenta que para algunas personas el tener hijos es más por inercia que por gusto propio "se juntan, se casan y dicen 'bueno, es la hora de tener hijos'", con lo que se demuestra que embarazarse muchas veces es una imposición social y no un deseo natural en el ser humano.

Ella contó que algunas personas le dijeron que, si en su tiempo, ellas hubieran tenido el acceso a la información que ella tuvo, muy probablemente hubieran optado por no tener hijos.

La joven de 22 años menciona que su novio respeta su decisión de no tener hijos, ya que sabe que ella, a fin de cuentas, es la que tiene que cargar con el embarazo. Ailín Cubelo Naval reafirma su postura de no querer ser madre hoy ni en un futuro, aunque no está completamente cerrada a la adopción.