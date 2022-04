"Me mataba frente a mis hijos": Por celos, arranca cuero cabelludo de su pareja con un cuchillo

Colombia.- Una mujer terminó con graves heridas luego de que su pareja le arrancó el cuero cabelludo con un cuchillo de cocina enfrente de sus hijos para que ningún hombre volteara a verla, ella había rechazado tener relaciones íntimas con su agresor y en un arranque de celos la atacó.

Fue el 20 de agosto de 2018 cuando Kenede Vega tenía 25 años edad y fue víctima de una salvaje agresión por parte de su pareja y padre de sus tres hijos, ahora se encuentra a la espera que se dicte sentencia en contra de su agresor, Armando José.

Los hechos ocurrieron cuando Kenede se negó a tener relaciones sexuales con el acusado, quien en un arranque de celos tomó un cuchillo de cocina y la tiró al suelo para luego comenzar a arrancarle el cuerpo cabelludo enfrente de sus tres hijos menores de edad.

“Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía cómo que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños” manifestó la mujer, dos meses después de su agresión en 2018 en Barranquilla, Colombia.

Kenede confesó que cuando denunció al hombre y tuvo que enfrentarlo en los juzgados era muy difícil verlo, ya que el sujeto se atrevía a burlarse de su apariencia.

“Cuando iba trataba de no mirarlo, porque cuando me miraba se reía de mí, porque no tenía cabello y usaba turbantes”, señaló la joven.

Cabe mencionar, que esa no fue la primera vez que Armando José atentó en contra de Kenede, ya que la mujer afirmó que su entonces novio, había intentado ahogarla en un estanque luego de un ataque de celos.

Las imágenes de Kenede en el hospital luego de ser atacada han circulado en redes sociales desde entonces, incluso la mujer las ha compartido como forma de superación, ahora goza de una hermosa y larga cabellera dejando atrás el ataque ocurrido en Barranquilla, Colombia y en espera de la sentencia que se dictará el próximo 29 de abril por tentativa de feminicidio en contra de Armando José.