"Me pegaron en mis partes íntimas": mujer acusa a policías por agredirla con un taser

Colombia.- Una mujer de 21 años, quien trabaja con su familia todos los domingos en el parque de Las Cigarras en Bucaramanga, Colombia, acusó la agresión que sufrió por parte de varios hombres de la Policía Metropolitana de Buramanga.

Liliana Rodríguez se dedica a operar un trampolín para los niños que asisten al parque, pero un día, mientras laboraba "ellos se acercaron y nos dijeron que teníamos que irnos y nos hablaron bien y entonces comenzamos a desarmar el saltarín. Entonces ellos llegaron, lo cogieron, se lo iban a llevar y ahí comenzó todo", narró.

"A mi hermana casi la atropellan por bajar las cosas del saltarín y nosotros comenzamos a sacar las cosas, cuando yo vi que a mi hermano lo iban a detener por sacar las cosas del camión, lo abracé", agregó Liliana.

En ese momento, fue cuando los policías intentaron detenerla. "Me jalaron del cabello para separarme de mi hermano y después, cuando estaba en el piso, me levantaron de los brazos y comenzaron con la pistola que pasa corriente y me la pegaron en la entrepierna, en mis partes íntimas, tengo muchos morados", comentó.

Tras lo anterior, el general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que el hecho está en investigación.

"Ante esta situación, la institución abrió un proceso de investigación interna para dar claridad de los hechos respetando el debido proceso. Ese día se capturaron dos personas por lesiones personales a una funcionaria del espacio público", dijo.

Según Indrid Orjuela, funcionaria de Espacio Público de la alcaldía de Bucaramanga, "ellos (los policías) en ningún momento los agredieron, al contrario, estaban tratando de retirarlos para que no nos agredieran, pero la muchacha los golpeaba", indició la funcionaria.

Leer más: Tras una búsqueda de 48 horas, hallan cuerpos de niño de 7 años y su padrastro en el fondo de una laguna