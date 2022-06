"Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis hijas", padre ruega que no le corten la luz en Argentina

Un empleado de la compañía Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis S.A., en Argentina, desarrollaba su jornada normal de trabajo, cuando llegó a uno de los domicilios que le tocaba visitar.

En el medidor de la energía eléctrica se encontró un recado que lo conmovió hasta las lágrimas. Según cuenta en un post de redes sociales que se ha vuelto viral, en el escrito se pedía que "por favor" no le cortaran la luz.

El empleado, de nombre Xavier Emiliano Rubilar, dio que el escrito fue encontrado el pasado 17 de junio en un recorrido por el barrio de San Luis.

En el mensaje se leía lo siguiente: "Por favor no me corten la luz, me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas, en cuanto pueda voy a pagarla".

El empleado de la compañía de luz capturó el escrito y lo subió a Facebook en donde solicitó la ayuda de la ciudadanía para ayudar a este hombre.

Dijo que el usuario de la electricidad no se iba a enterar, pero que sería un regalo perfecto para el Día del Padre.

"Me quebré en llanto, se me revolvía el estómago", contó Xavier. En el post de Facebook se podía leer: “Me gustaría darle una mano a este hombre. Él no sabe nada, ni va a saber quién se la pagó, pero se va a encontrar un lindo regalo del Día del Padre. Ayúdenme por favor”, pidió el trabajador.

Luego del post, se reunieron 50 mil pesos argentinos que fueron suficientes para terminar de pagar la deuda del usuario que debía ya varias facturas de luz, además de cargos por moratoria, impuestos municipales que elevaban la factura reciente.

Dijo que en la zona en la que se encontró el escrito no hay gas y que todo se debe hacer con electricidad.