"Me sentí muy triste y asustada". Mujer hispana es arresta y esposada por vender fruta en Nueva York. VIDEO

Nueva York.- María, una mujer hispana fue arrestada en Nueva York por vender frutas sin licencia en la estación de metro de Broadway Junction sin licencia el 29 de abril, lo que provocado gran indignación.

En un video de difundido en Twitter, se puede ver como María Falcón, inmigrante ecuatoriana es arrestada y esposada por oficiales de la policía de Nueva York, quien durante 10 años se ha dedicado a vender mangos, kiwis y otras frutas en ese estación del metro.

"Me sentí muy triste y asustada. He estado vendiendo durante mucho tiempo. He tratado de encontrar otros trabajos, pero me han rechazado debido a mi edad. No estamos lastimando a nadie. Solo necesitamos un permiso para hacer nuestro trabajo legalmente", dijo la mujer de 43 años a Bauman en español. ".

Ante esta indignante situación, los defensores no se hicieron esperar en redes y criticaron al alcalde Eric Adams por apoyar al arresto y vigilar en exceso a los vendedores ambulantes de la ciudad.

“Ningún individuo debe ser esposado y humillado simplemente por vender frutas frescas para mantener a su familia”, dijo Street Vendor Project, un grupo de defensa de miles de vendedores locales, en un comunicado luego del incidente.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre el incidente en una conferencia de prensa el lunes, Adams dijo que los neoyorquinos deben “seguir las reglas” y expresó su preocupación por las personas que se enferman por los alimentos vendidos sin permiso, según el New York Times.

"Al día siguiente, hay tanques de propano en el sistema subterráneo”, dijo Adams. “Al día siguiente, es una barbacoa en el metro. Simplemente no puedes hacer eso”, citó al alcalde el medio Eater

Mientras que, la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, tuiteó, en parte, "Debemos brindar oportunidades económicas a los neoyorquinos que las buscan, no criminalizarlos ni empujarlos al sistema de justicia".

La policía de Nueva York dijo que Falcon recibió otra citación varias semanas antes, y los oficiales de tránsito le dieron múltiples advertencias de que la venta pública es ilegal en el sistema de tránsito, según lo informado por CBS News.