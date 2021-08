Me siento culpable: El lamento de una madre luego de que su hija fue asesinada en una guardería

Chile.- Una pareja esta involucrada en el asesinato de una niña de tres años en una guardería informal ubicada en un condominio en la comuna de Quinta Normal en Chile.

Un hombre y una mujer fueron detenidos el pasado miércoles y la pareja será acusada formalmente por el delito de homicidio calificado que se registró el pasado 29 de junio en una guardería.

De acuerdo con la cuidadora de la niña fallecida, la pequeña había enfermado y esto la había llevado a su muerte; sin embargo, de acuerdo con las indagaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) revelaron que la niña murió por acciones de terceros.

La investigación de las autoridades reveló que la causa de muerte de la niña fue por traumatismo encéfalo craneano, esto quiere decir que la niña habría sido golpeada por la pareja señalada.

Debido a este descubrimiento, la pareja que cuidaba a la niña tuvo que ser detenida, la acusación se formalizó el miércoles por el delito de homicidio calificado.

La madre otorgó declaraciones a los medios chilenos y relató que trabajaba turnos de 24 horas como técnico de enfermería. Debido a esto, dejaba a su hija en la guardería informal durante la mañana y la recogía al día siguiente.

Leer más: Choque de dos trenes en Boston deja al menos 25 heridos

Comentó que nunca había desconfiado de los cuidadores porque la niña nunca había llegado con signos de maltrato y la pequeña tampoco temía quedarse con ellos. Según relató que no hubo ningún indicio para que pensara que ellos podían hacerle daño.

"Me siento mal, me siento, por una parte, culpable, porque yo dejé a mi hija ahí y no sabía cómo eran esas personas, lo que tenían dentro. Tampoco entiendo por qué le hicieron eso, si ella era una niña que no hacía ningún daño a nadie".

El hecho fue condenado por la Subsecretaría de la Niñez. El ente destacó que algunas familias han tenido que recurrir a soluciones de emergencia para el cuidado de sus hijos debido a la pandemia de Covid-19.

Hizo un llamado a los padres para que busquen jardines infantiles y sales cunas que sean reconocidas oficialmente y tengan autorización de funcionamiento.