Me siguió y me dijo: ‘Si vas por allá, te mato’”

Buenos Aires.- A Valería Paula "N" la despojaron de su vivienda en el Barrio Matera, Buenos aires. Valeria tiene un hijo discapacitado y facilita su vida fue el motivo por el que la mujer aceptó intercambiar suu casa con la prima de una vecina, un trato de palabra, un error del que hoy se arrepiente.



Inició su infortunio, no logró recuperar la propiedad. Durante su intento de obtenerla de nuevo, la mujer fue golpeada, amenazada de muerte y su esposo fue apuñalado. Sigue con la esperanza de que la Justicia interceda para regresarle su casa. A su lucha no se le ve un fin.

Valeria comentó a “Crónica” que en el año 2015 una vecina le presentó a su familiar, Fátima "N". Fátima tenía una propiedad pero quería mudarse, su supuesto motivo era estar cerca de su familia. Con el intercambio, la beneficiada supuestamente sería Valeria. La mujer buscaba estar más cerca de San Antonio de Padua, lugar donde su hijo recibe rehabilitación.

“Acordamos cambiar de casa, de manera informal. Ella me dijo que tenía escritura de la otra casa, que estaba todo legal”, señala Valeria.

Valeria aceptó el cambio, al arribar a su "nuevo hogar", aparecían personas reclamando deudas de Fátima. Era tan frecuente este hecho, que Valeria investigó la casa y descubrió que era propiedad de alguien más, la mujer tenía sólo un recibo de compraventa.



Para protegerse, Valeria le pidió a la mujer hacer un trato por escrito. La respuesta fue pura agresión, la golpeó e incluso hirieron a su pareja.

“Hice la denuncia, y después de eso me empezó a mandar audios con amenazas”, relata la víctima.

“Finalmente, arreglamos un día para hacer el cambio de casa, yo volvía a la mía y ella a la suya. Pero cuando llegué a la puerta de mi casa con el camión de mudanzas, me dijo que no me la iba a devolver”.

La familia se vio obligada a alquilar una casa. “Un día me acerqué a hablar de persona a persona, explicándole que necesitaba mi casa, que no tenía dónde ir. Otra vez me agredió, y la pareja de ella apuñaló a mi marido, que sufrió una herida superficial en la zona genital”.

Constante temor

Los vecinos del lugar incendiaron el vehículo de los nuevos inquilinos y terminaron por huir del hogar de Valeria. Sin embargo, ella no logró recuperar su casa, distintos grupos de personas invadieron la propiedad.

“Se mudaron barrabravas, estaban siempre en la puerta, como para amedrentarnos”.

Valeria era una madre enfocó en cuidar de su familia, en especial de su hijo menor, quien padece una discapacidad. Ella continúa la lucha por su casa, ha levantado denuncias por estafa, usurpación, amenaza y daños; todas ellas sin respuesta por parte de la fiscalía.

“Estamos esperando que el Juzgado 1 en lo Civil de Morón dé la orden de desalojo”.

“Cuando fui a hacer la denuncia en la Justicia, me cargaban por lo que había hecho”, relata Valeria.

Fátima respondía con denuncias “falsas” y Valeria se dio a la tarea de desmentirlas con pruebas.

“En mi casa ahora vive una pareja con una criatura, y otro muchacho que a veces me sigue en una moto. Un día que estaba sola me siguió y me dijo: ‘Si vas por allá, te mato’”.

A pesar de todo, Valeria continúa con la esperanza de regresar a su casa.