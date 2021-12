"Me trataron como a una narcotraficante": detuvieron a una odontóloga que sembraba marihuana medicinal

Argentina.- Una odontóloga de Argentina, dijo que fue tratada como una narcotraficante luego de cultivar marihuana medicinal para aliviar sus dolores.

La odontóloga de 59 años, fue arrestada en Gonnet por cultivar cannabis medicinal para producir sus propios aceites y tratar la fibromialgia que padece, y denuncio que la trataron como una criminal durante el procedimiento.

Edith Bernstein, una mujer que fue diagnosticada con la patología que le causa un dolor en todo el cuerpo y fatiga, entre otros síntomas, empezó a cultivar cannabis para producir su propia medicina.

Durante la semana pasada, Edith Bernstein regresaba de caminar y unos 10 agentes de Prefectura Naval la esperaban en la puerta de su casa.

"Pregunté qué pasaba, jamás me imaginé que sería esto, a ese punto mi convicción. Había un camión de prefectura en la puerta y muchos agentes", dijo Edith Bernstein en charla con el sitio 0221.

"Me hicieron entrar y me sacaron el celular, apuntándome. Rompieron la puerta de las dos entradas, de acceso a la casa y al galón. Me leyeron un acta diciéndome por lo que estaba acusada, de narcotráfico", relató la odontóloga.

"Me sentaron en una silla y no me dejaron moverme. Estuvieron 12 horas allanando todo, me desarmaron el indoor, se llevaron todo el material vegetal, bolsas con pedazos de planta", agregó.

"El vaporizador, que lo uso yo para mis crisis, no se lo llevaron. No tienen idea, son absolutamente ignorantes en el tema. Se llevaron los frascos con los elaborados que tenía tipificados. Se llevaron todo, no dejaron ni una botellita de 30 ml para mí".

La mujer sostuvo que incluso le apuntaron con armas como si quisiera escapar, mientras intentaba explicarles que cultiva cannabis con fines medicinales y que "jamás en su vida" vendió una flor.

"Soy cultivadora porque hago aceites medicinales para mí y para mucha gente que nos necesita para patologías como epilepsia, artrosis, insomnio, ELA, cáncer, esclerosis múltiple. Los vendo a quienes pueden pagarlos y también los regalo a quienes no pueden acceder a ellos", afirmó la odontóloga.

"Confundir una cultivadora con fines medicinales con una narco es un error grosero y así intenté explicárselos, pero me decían una y otra vez: usted vende falopa". Denunció.

"Tengo abierta una causa penal por narcotráfico cuando jamás vendí un cogollo", se defendió y mencionó que se "dedica a la investigación en la materia".

Contó que participa de cursos en la Universidad Nacional de La Plata y de charlas que brindan los principales referentes en la materia, como el doctor Marcelo Morante.

"Les mostré varios certificados de esos cursos, pero sólo se burlaron de mí", dijo indignada.

La mujer aclaró que Prefectura se llevó su dinero que tenía ahorrado y que nada tenía que ver con la presunta comercialización de aceites, dijo que le robaron el dinero que estaba en un cajón tenía 19 mil pesos y algunos dólares que su hijo trajo después de trabajar en el exterior.

"Me quitaron el celular y me llevaron detenida a Prefectura Naval primero y luego a un lugar donde averiguan antecedentes. Me sacaron fotos como una criminal, me tomaron huellas, me llevaron fotos como a una criminal, me tomaron huellas, me llevaron en un camión a Sanidad, donde me hicieron desnudar y dos médicos me revisaron las partes íntimas", denunció.

Bernstein relató que permaneció en la guardia de Prefectura "toda la noche en una silla, totalmente incomunicada, sin posibilidad de hacer llamadas y sin celular" hasta que se comprobó que no tenía antecedentes y al día siguiente la dejaron ir.

