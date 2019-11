Mecánico dice que controlaba el auto de su ex con una aplicación

Australia.- Un mecánico australiano admitió haber usado una aplicación para controlar el auto de su ex novia. El hombre de 38 años, cuya identidad no fue revelada, se declaró culpable en la corte de acosar a su ex el año pasado a través de la aplicación que instaló, informó el miércoles la Australian Broadcasting Company.

Utilizando la aplicación no identificada, pudo controlar de forma remota la función de arranque y parada del vehículo de la mujer, así como seguir sus movimientos, informó el medio.

Lo que hizo es despreciable y todavía estoy tratando de aceptar el alcance de la violación y el trauma que he experimentado, dijo su ex novia a la corte.

Durante seis meses, la pareja salió con él y él la ayudó a comprar un Land Rover, así fue como supo el número VIN del vehículo, dijeron los fiscales.

Utilizando el número, pudo registrar el automóvil con una aplicación que le envió actualizaciones en vivo sobre su paradero a su correo electrónico, informó el medio.

Su ex novia testificó que ella solo se dio cuenta de su supuesto plan cuando se encontró con sus correos electrónicos en su computadora portátil.

Estaba en estado de shock y miedo por mi vida cuando me di cuenta de que me estaba acosando y tenía el control de mi auto, dijo a la corte.

Como parte de la declaración, el hombre será agregado a un registro de protección comunitaria por hasta 15 años, informó el medio. Su abogado recomendará una sentencia cuando comparezca en la corte el próximo mes.

Le paga a su ex infiel 7.500 dólares con monedas de 10 centavos

Una mamá ha revelado cómo le pagó a su ex un acuerdo de divorcio de £ 5,800 euros en monedas. Brandi Lee, de EE. UU., terminó solicitando el divorcio después de que su esposo la engañó con un amigo de la familia.

Pero cuando la corte de divorcio le ordenó que le pagara casi £ 6 mil en honorarios, estaba furiosa y decidió pagar el lote en monedas.

En Facebook, explicó cómo le envió 10 paquetes de monedas de diez centavos (similares a 10 monedas de un centavo) como pago, en cajas de 350 libras cada una.

Entonces, un hombre con el que estuve casado, bendiga su corazón, decidió hacerme el mayor favor de mi vida y se acostó con la esposa de su AMIGO, escribió.

"¡La mujer que asistió a mi BODA y me vio tomar las manos y mirar a los ojos al hombre que amaba y prometerle mi siempre mientras sabía muy bien que estaban durmiendo juntos!

"Bueno, los atrapé y eso nos llevó a la corte de divorcio, y por alguna horrible razón, me ordenaron pagarle $ 7,500. "Es lo que es y ahora tengo que pagarle. La orden de la corte. ¡Así que le pago! "La orden judicial, y cito dice que tengo que pagarle 'la suma de $ 7500'.