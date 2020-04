Médico forense muere tras hacer autopsia a cadáver con coronavirus en Tailandia

Bangkok, Tailandia.- Un médico forense murió tras contraer Covid-19 mientras realizaba una autopsia a un cadáver con coronavirus en una morgue de Bangkok, Tailandia, convirtiéndose en el primer caso registrado en el mundo de transmisión del nuevo virus desde una persona fallecida.

El caso fue dado a conocer por un grupo de científicos tailandeses por medio de la revista Journal of Forensic and Legal Medicine, donde detallan que se trata de un practicante forense, cuya identidad y edad no fue revelada.

Los científicos señalaron que el practicante forense se contagió con el coronavirus mientras trabajaba en una morgue en la capital del país asiático.

Según los expertos, todavía no existen estudios que determinen el tiempo que sobrevive el virus en el cuerpo después de la muerte, y esto dificulta aún más el trabajo de los forenses ya que en Tailandia no se siguen protocolos de forma rigurosa para estos casos.

Los profesionales aclararon que los médicos forenses tienen pocas posibilidades de tener contacto con pacientes infectados, pero sí con muestras biológicas y cadáveres, que podrían ser la fuente de contagio.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se trata de casos "raros", y lo que se sabe hasta ahora es que "la mayoría de los propagadores no sobreviven mucho tiempo en el cuerpo humanos después de la muerte".

La autoridades tailandesas señalan que los profesionales forenses deben seguir con las medidas de prevención universales necesarias para evitar una infección, tales como usar trajes protector, guantes, anteojos, gorra y mascarilla.

