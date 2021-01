Médico perdona más de 600 mil dólares en deudas a pacientes con cáncer

Estados Unidos.- El propietario de una clínica oncológica de Arkansas ha perdonado casi $ 650,000 en facturas sin pagar de unos 200 pacientes que sufrían cáncer.

El oncólogo Omar Atiq escribió a sus antiguos pacientes en el Arkansas Cancer Institute ahora cerrado en Pine Bluff durante la Navidad para decirles que su "clínica ha decidido renunciar a todos los saldos adeudados a la clínica por sus pacientes", y agregó:

"Felices vacaciones". Le dijo a "Good Morning America" que originalmente trabajó con una compañía de facturación para perseguir el dinero adeudado a la clínica que cerró en marzo, pero se sintió desgarrado cuando se dio cuenta de que muchos realmente "no podían pagar".

Desde que comencé a practicar, siempre me he sentido bastante incómodo con los pacientes enfermos que no solo tienen que preocuparse por su propia salud y calidad de vida y su longevidad y sus familias y sus trabajos, sino también por el dinero, dijo al programa.