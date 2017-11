Médico preguntó si quería darlo en adopción y ella no dudó

Una mujer de Reino Unido llamada Louise Johnson, dio a luz a dos niños mellizos hace seis años.

Pero tras el parto, la mujer sufrió una doble conmoción: los recién nacidos llegaron prematuros, con apenas 34 semanas de embarazo. Mientras que Thomas fue diagnosticado cómo un bebé sano, Jacob tenía Síndrome de Down.

Y eso no fue lo único, cuando la mujer aún no se había recuperado totalmente de los dolores del parto, en el hospital Shrewsbury fue cuestionada sobre si le interesaba dar a Jacob en adopción con los servicios sociales.

Facebook: Louise Charlotte Johnson

"Cuando me preguntaron por primera vez si aún quería llevarlo a casa, me tomó un minuto registrar lo que me estaban pidiendo. Estaba aturdida… jamás se me había pasado por la cabeza ni por un segundo que alguno de mis dos mellizos no vuelva a casa", dijo Johnson al diario británico The Sun.

"Cuando los miro, lo único que veo son dos hermosos niños pequeños que se adoran entre sí y a su familia", agregó.

Quiere que su historia llegue a muchos

Johnson no se rindió en ese momento ni dudó sobre el destino que quería para su pequeño.

Ahora ella contó su historia con el fin de concientizar sobre el Síndrome de Down, explicando que se siente bendecida de tener a ambos niños juntos, y que está particularmente preocupada porque una mayor y más temprana detección de la enfermedad pueda conducir a tasas de aborto y de entrega en adopción más altas.

De acurdo con su relato, ante la sorpresa, el personal del hospital le contó que era común que algunos niños Down se quedan con los servicios sociales.

Pidió perdón por cuestionarle sobre el destino del bebé

El médico, por su parte, debió disculparse por preguntarle si quería entregar a Jacob.

Cinco años después del nacimiento, relató la mujer, el pequeño Thomas cuida de su hermano y lo ayuda con cada paso que da en su vida. Ella es madre de seis hijos.

Las posibilidades de que sólo uno de dos gemelos nazca con Síndrome de Down son de aproximadamente una en un millón.

En su página de Facebook, Johnson escribió: "Tener un hijo que tiene el síndrome de Down, es tener un niño exactamente como tú y como yo (…) Nadie debería tener miedo".

Y su posteo continua: "Sé que no podría vivir sin él. Incluso si hubiera sabido antes del nacimiento que Jacob tenía la enfermedad, de ninguna manera me hubiera deshecho de él. Lo amo con todo mi corazón".

PODRÍA INTERESARTE: