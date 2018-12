Médicos castran por accidente a un pequeño niño de 2 años

Médicos castraron por accidente a un niño de 2 años en un hospital de Inglaterra y sus padres llenos de dolor dicen que “le han robado la oportunidad de una vida normal”.

Eric, acudió al Hospital para Niños en Bristol, Inglaterra, para lo que debía ser una cirugía de 30 minutos con el fin de operarle un testículo no descendido pero los cirujanos se equivocaron de testículo y dejaron al niño estéril.

Además, tendra que recibir un tratamiento hormonal por el resto de su vida.

“Cuando tenía unos meses de nacido descubrimos que su testículo izquiero no había descendido y antes de operarlo nos dijeron que no había ningún riesgo en la operación de 30 minutos”, comentó Andrei, el padre del menor.

"Castraron a mi hijo. Ahora no podrá tener hijos y ya no será una persona normal. Estamos devastados".

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el Bristol Royal Hospital for Children.

"Mi esposa y yo empezamos a entrar en pánico, nos llamaron a la oficina y nos dijeron que las cosas no iban bien y que la operación no resultó con éxito", comentó el padre del niño para la BBC.

La pareja dijo un cirujano había insertado por error una cámara "en el lado equivocado" y que ahora el testículo sano de su hijo "nunca funcionaría".

"No puedo encontrar las palabras para explicar cómo me siento, no hay palabras. Ni siquiera lágrimas, no tengo más lágrimas. Solo esperamos un milagro, esto es lo que esperamos".